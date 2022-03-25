Волонтерят, ходят на митинги, поддерживают: Michelle Andrade рассказала, как помогают украинцам в Португалии

Певица и ведущая тревел-шоу «Орел и Решка. Земляне» (Новый канал) прилетела в Португалию еще в феврале. Оттуда она всячески помогает украинцам бороться за победу

В первый день войны россии против Украины – 24 февраля – съемочная команда тревел-шоу «Орел и Решка. Земляне» (Новый канал) прилетела в Португалию. Это была последняя страна съемочного пула, после которой ведущие Michelle Andrade и Кирилл Макашов, а также другие члены группы должны были вернуться домой.

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— Утро было ужасное: наши родные начали присылать сообщения о том, что в Украине началась война. Мы решили оставаться в Португалии, потому что домой возвращаться небезопасно, – вспоминает Michelle. — Первые дни в Лиссабоне мы с командой были в диком шоке, просыпались с тревогой и трясущимися руками, но пытались держаться вместе. Мне даже было страшно оставаться одной в комнате. Сначала ничего не замечали: ни красоты Португалии, хоть я мечтала сюда попасть, ни вкусной еды, ни людей вокруг. Хотелось только домой, обнять своих близких.

Команда «Орла и Решки» пробыла в отеле четыре дня, после чего местные жители помогли им найти апартаменты. Они приостановили съемку программы и начали осваиваться, ходить на митинги, интересоваться, как помочь волонтерам.

— Поскольку у нас была своя видеотехника, мы работали как медиа. Выходили в прямые эфиры не только украинских телеканалов, но и западных, чтобы рассказывать правду об агрессии россии. Благодаря митингам и работе нам стало легче. Чувствовалась большая поддержка португальцев и особое единение украинцев, – добавила Andrade. — Мне и Кириллу Макашову приходили сотни сообщений из Украины с просьбами о помощи. Он решил открыть благотворительный фонд. Вместе с продюсером «Орла и Решки» Алиной поддержали идею Кирилла и начали собирать средства для гуманитарной помощи и помощи ВСУ. Это стало нашей ежедневной миссией и тем, что поднимало боевой дух.

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Впоследствии певица и ведущая открыла собственный сбор средств, а еще выступила на митинге в Лиссабоне.

— Через несколько дней, когда мы все встали на ноги и поняли, чем будем заниматься, Кирилл уехал к родным. В Португалии мы остались с Алиной. Нам продолжали приходить просьбы о помощи. Поэтому я решила открыть свой сбор и рассказать об этом у себя в Instagram. Мы уже купили тепловизор, рации, бронежилеты и продолжаем собирать на коптер. Также ходим в местный волонтерский центр помогать сортировать лекарства, продукты и детское питание для отправки в Украину, — добавила ведущая тревел-шоу на Новом канале. — Недавно украинцы устраивали митинг в Лиссабоне, где мне выпала честь произнести вступительную речь и исполнить гимн Украины. Несмотря на плохую погоду, собралась вся площадь Коммерции. Я очень рада, что нас поддерживает весь мир. Круто знать, что ты не один, и есть возможность помочь даже на расстоянии. Верю в лучшее и знаю, что победа уже совсем близко!