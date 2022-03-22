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Как вернуть деньги за пробное ВНО 2022

Как вернуть деньги за пробное ВНО 2022: инструкция

Недавно Министр образования и науки Украины Сергей Шкарлет сообщил, что из-за войны России в Украине вступительная кампания в 2022 году будет проходить в режиме, который будет отличаться от традиционного. Это означает, что ВНО будет отменено. Поэтому будущие абитуриенты и их родители хотят вернуть средства за пробное ВНО 2022.

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Как сообщает Украинский центр оценивания качества образования, средства за пробное ВНО будут возвращаться по специальной процедуре. Лица, регистрировавшиеся для участия в пробном ВНО, смогут вернуть средства по специальной процедуре или перечислить средства в один из фондов для спасения Украины.

«Значительное количество участников пробного ВНО уже сегодня инициируют перерасчет средств, оставшихся от подготовки к тестированию, на нужды государства или хотят узнать сроки их возврата. Следует отметить, что мы не банковское учреждение, поэтому не сможем автоматически перечислить средства в соответствующие фонды. В то же время, когда мы получим информацию о механизмах вступительной кампании (о целесообразности пробного ВНО), мы разместим на страницах участников пробного ВНО на сайте УЦОКО форму согласования с перечислением средств в один из фондов для спасения Украины. Те участники, которые готовы будут отдать средства в указанный фонд, сообщат о своем желании через форму, для других – возврат средств будет происходить в соответствии со специальной процедурой», — отметили в УЦКО.

Сама процедура возврата денег за пробное ВНО 2022 г. будет определена позже. Официальная информация будет опубликована на сайте Украинского центра оценки качества образования.

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