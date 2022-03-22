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Мобилизация 2022: как происходит в Украине, кого призовут во второй волне

Мобилизация 2022 — Украина призывает резервистов второй волны. Кто пойдет воевать, а кого не возьмут?

В Украине началась вторая волна мобилизации. До этого к выполнению боевых действий привлекли почти всех резервистов, и теперь призывают военнообязанных других категорий, прежде всего, имеющих боевой опыт. Об этом 15 марта сообщил начальник Управления персонала штаба Командования Сухопутных войск ВСУ Роман Горбач.

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Кто попадает во вторую волну мобилизации

На службу призываются военнослужащие, которые в период с 2014 года проходили срочную службу или служили по контракту.

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Роман Горбач сообщил, если вас без навыков владения оружием и подготовки направили на передовую, сообщите об этом на телефоны горячей линии.

  • 0-800-500-410
  • 0-800-500-442
  • 044-454-44-99

Для оперативного реагирования и разрешения ситуации нужно назвать ФИО мобилизованного лица и номер воинской части, в которую направили.

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Будут ли мобилизовать женщин

Женщины, состоящие на военном учете по соответствующим военно-учетным специальностям, могут быть призваны в воинские части на военную службу.

— Пока такой необходимости нет, но в отдельных случаях женщины могут быть мобилизованы по наиболее дефицитным для Вооруженных Сил Украины и другим составляющим силам обороны военными специальностями. Например, медицинские, связи, вычислительной техники, радиоэлектроники, водители автотракторных (гусеничных) средств, водолазы, механики и монтажники авиационных машин, картографии, топогеодезии, фотограммметрии, аэрофотслужбы, полиграфии, кинорадиомеханики, пищевой промышленности, финансово-экономической деятельности, — об этом рассказала заместитель министра обороны Анна Маляр.

Фото iStock

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