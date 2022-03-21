Война в Украине: Военный ВСУ попал на обложку журнала Time

19-летний парень из Ровенской области спас из Ирпеня молодую семью с ребенком. Трогательная фотография разлетелась по миру

Молодая мама Юлия жила с 6-месячной дочерью и мужем Олегом в городе Ирпень. Переломным днем, как и для всех украинцев, стало 24 февраля.

– Я проснулась от громкого звука – над нашим домом что-то пролетело, – делится девушка с Новым каналом. – Сразу же разбудила своего мужа Олега. Он начал читать новости, но ничего подозрительного на тот момент не нашел. Только мы немного успокоились и вернулись в постель, как услышали взрыв где-то далеко. С этого момента и навсегда наша жизнь никогда не будет такой, как раньше. Мы впопыхах собирали вещи и не понимали, что делать дальше.

Мобилизация в Украине: когда закончится и кого не берут

К счастью, из Ирпеня удалось организовать эвакуацию людей 5 марта. Именно в этот момент было сделано трогательное фото, облетевшее весь мир и даже попавшее на обложку журнала Time.

– Военный взял мою дочь и пытался ее успокоить. А я разговаривала по телефону с мужем и махала ему руками, показывая, куда бежать. Мы вынуждены были разойтись и отдельно переходить через разрушенный мост, – вспоминает Юлия. – Помню, что нас много фотографировали. Когда покинули опасное место, я просто забрала дочь, поблагодарила военного и попросила сделать фото на память. Совершенно ничего не знала о нем, и жив ли парень вообще. Недавно он сам написал мне в Instagram, спросил, как мы, как Эмма. Я зашла к нему на страницу, ведь лицо показалось знакомым, и сразу узнала. Была невероятно рада, что он жив! Лично увидеться с ним еще не удалось, но уверена, что все впереди.

Что взять с собой на войну? Военный тревожный чемоданчик

Юлия с семьей сейчас в Ровно. Добрые люди бесплатно предоставили им свое жилье. Они могут пить чай и гулять, не слыша взрывов. По стечению обстоятельств, военный, спасший молодую семью, тоже из Ровенской области. Его зовут Влад. Новый канал связался с парнем:

– Я курсант. Учусь в военном институте, служу в ВСУ, – рассказывает Влад. – 24 февраля мы проснулись от слов: «Подъем, война началась». Все развивалось настолько быстро, что уже 1 марта нас отправили на усиление в населенный пункт вблизи Ирпеня. Там и была сделана фотография, которая попала на обложку. Когда мне рассказали об этом, я был в легком шоке. Эмоции, конечно, положительные. Очень неожиданно для меня. Своему народу хочу сказать, что мы сильная нация и победим в этой войне! Слава Украине! Героям Слава!