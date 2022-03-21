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Обмундирование для бойцов и помощь беженцам: как работает Координационный центр помощи MELOVIN’a

Война в Украине: как работает Координационный центр помощи MELOVIN'a

Команда певца создала Telegram-канал для быстрого реагирования на нужды украинцев

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В первые дни войны певец MELOVIN снял live-видео на песню «Не зволікай», чтобы поднять боевой дух народа. Тогда же его команда создала Координационный центр помощи BIG HOUSE MELOVIN и уже 26-й день помогает украинцам в поисках жилья, необходимых вещей, продуктов питания.

– У Координационного центра есть свой Telegram-канал, куда нам поступают запросы из всей Украины, – говорит артист. – Мы уже выслали более 30 посылок.

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Война в Украине: как работает Координационный центр помощи MELOVIN'a

Команда помогает батальону «Карпатська Січ», который обороняет Ирпень. Военным, защищающим Харьков и Киев, было направлено обмундирование: 41 бронежилет второго класса, 15 бронежилетов четвертого класса и тепловизоры.

– А еще мы привозим гуманитарную помощь украинцам, – рассказывает pr-менеджер артиста Кристина Пшик. – Садимся с девушками за руль микроавтобусов и едем в Польшу. Там забираем все необходимые вещи и везем на львовский склад. Уже на месте распределяем пособие по личным контактам. Обеспечиваем всем необходимым жителей Чернигова, Сум и Киева. Прибывшим во Львов беженцам помогаем с поселением и выездом за границу.

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Война в Украине: как работает Координационный центр помощи MELOVIN'a

Уже сегодня, 21 марта, в 17:00 на главном железнодорожном вокзале во Львове MELOVIN планирует поддержать музыкой всех украинцев, вынужденных покинуть свои родные дома.

– Свободная и независимая музыка с любовью к Украине и людям. Жду каждого, чтобы вместе спеть, – говорит артист.

Если вам необходима помощь, обращайтесь в Координационный центр BIG HOUSE MELOVIN https://t.me/bighousemelovinators.

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