Ситуация в Украине сегодня: данные ВСУ по областям (карта)

Ситуация в Украине по областям на 21 марта 2022: Новый канал публикует оперативную сводку от Генштаба Вооруженных сил. Что известно о вторжении россии по состоянию на сегодняшний день и удалось ли армии оккупанта усилить свои позиции? События в Украине — новости о войне и ситуации по карте областей — далее в материале

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Ситуация в Украине по областям: данные от ВСУ на 21 марта 2022

Генеральный штаб Вооруженных сил Украины обнародовал оперативную информацию по состоянию на 18.00 21.03.2022 о российском вторжении. Главные тезисы:

Оккупационные войска, действующие на территории Украины, остро нуждаются в ремонте и восстановлении поврежденного вооружения и военной техники. По имеющейся информации, в связи с отсутствием поступлений комплектующих иностранного производства приостановлена ​​работа предприятий корпорации «Уралзавод» и Челябинского тракторного завода. Указанные предприятия специализируются на производстве и ремонте танков, а также другой бронированной техники для нужд вооруженных сил российской федерации;

Продолжают фиксироваться случаи дезертирства среди личного состава оккупационных войск. Так, в районе населенного пункта Гавронщина Макаровского района Киевской области группа российских захватчиков завладела автомобилями местных жителей, переоделись в награбленную гражданскую одежду и выехали в сторону границы с республикой беларусь;

Продолжая незаконную деятельность на временно занятых территориях Запорожской области, в отдельных населенных пунктах захватчики проводят скрытую подготовку к проведению выборов пророссийской администрации районов и городов;

В целях организации так называемых «российских гумконвоев» кафиры сосредоточили в порту Бердянска колонну белых тентованных грузовых автомобилей КАМАЗ министерства чрезвычайных ситуаций рф. Подобные грузовики использовались для скрытой транспортировки боеприпасов на временно оккупированные территории Донецкой и Луганской областей. Это может свидетельствовать о намерениях оккупантов организовать подобные «гумконвои» в Запорожскую область. На территории одного из населенных пунктов этой области противник развернул пункт ремонта бронетанковой техники с привлечением оборудования и рабочих оборонных предприятий российской федерации. В восстановлении находится до 20 единиц бронированной техники;

В Новой Каховке Херсонской области кафиры проводят проверку документов на блокпостах города с целью выявления и задержания местных жителей, участвовавших в АТО/ООС;

Кроме больших потерь непосредственно во время боевых действий, фиксируется также большой процент смертности среди тяжелораненых российских захватчиков.

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Ситуация в Украине сегодня: данные ВСУ по областям (карта)

Ситуация в Украине по областям — данные от ВСУ на 21 марта 2022: смотреть онлайн



По данным Генерального штаба Вооруженных сил Украины