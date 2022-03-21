Война в Украине: Андрей Бедняков рассказал о желаниях на день рождения

Ведущий Нового канала показал рисунок своей шестилетней дочери, посвященный Родине

21 марта ведущий второго сезона шоу «Где логика?» (Новый канал) Андрей Бедняков отмечает юбилей – ему исполнилось 35 лет. К сожалению, он не может насладиться праздником, ведь в Украине идет война, развязанная россией.

— Сегодня мне 35. Мягко скажем, не так я представлял свой юбилей. Ну ничего, еще отпразднуем. Когда-то в детстве не понимал, почему желают здоровья. Мол, ну что это такое… здоровье. Да пожелайте хорошего настроения, денег побольше, счастья в конце концов. Здоровья. Пф, – поделился раздумьями Андрей. — Также я не понимал, почему родители на дне рождения бабушки кроме этого «вездесущего» здоровья всегда желали ей мирного неба над головой.

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Бабушка Беднякова прошла Вторую мировую войну, видела все ее ужасы своими глазами. Часто рассказывала об этом родным. И только сейчас ведущий Нового канала смог понять, почему пожелания мира были столь важны для нее.

— Что значит «мирное небо»? Какое-то пустое желание. Ведь война уже в прошлом», — думал маленький Андрюша, уплетая самое вкусное в мире бабушкино пюре за столом ее всегда чистого и уютного дома, — поделился воспоминаниями Андрей. — Как жаль, что о здоровье и о мирном небе начинаешь понимать тогда, когда уже «поздновато». Когда процесс уже запущен. А некоторые до сих пор не понимают. Для них главное – захватить и уничтожить. Поэтому в этот день рождения хочу пожелать МИРНОГО НЕБА нашей Украине, а всем украинцам – ЗДОРОВЬЯ! Крепкого казачьего здоровья! Чтобы обеспечивать это небо для нашей страны, отгоняя врага!

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Также ведущий показал трогательный рисунок своей шестилетней дочери Ксении, на котором изображена ее Родина.

– Мое самое заветное желание сегодня – чтобы дети продолжили рисовать! Для себя. Для родителей. Для всех. Они должны ценить фразу «мирное небо», а не «можем повторить». Дети должны ЖИТЬ! – подытожил Бедняков.