Чем можно заменить сухой корм для котов и собак во время войны

Мало кто верил, что в Украину действительно придет война. Но Россия напала на Украину. Теперь уже более трех недель от нее страдают взрослые, дети, пожилые люди и даже животные. Домашние питомцы также испытывают стресс и боятся всех выстрелов и взрывов. Кроме того, страдает еще и их питание, ведь не факт, что сухой корм есть в наличии во всех магазинах, а у вас дома есть запасы. Чем же заменить сухой корм для собак, кошек и грызунов?

Новый канал пообщался с ветеринаром диетологом Егором Ткачем, рассказавшим все детали этого вопроса.

Общие правила

Мясо. Как для собак, так и для кошек, мясо должно быть постным: курятина, индейка, телятина, говядина, крольчатина или пресная рыба (палтус, хек, камбала, треска, палтус). Мясо и рыбу смешивать нельзя, ими нужно кормить в разные дни. Обязательное правило — никакого сырого мяса и рыбы, все нужно очень хорошо и долго варить.

Овощи, злаки, зелень – это все также должно входить в состав рациона животных. Из овощей можно выбрать между свеклой, морковью или тыквой. Овощи нужно тоже хорошо отварить, по времени – дольше, чем для человека, ведь должно вывариться большинство крахмала, который плохой переваривается, особенно у кошек.

Крупы – лучше всего выбрать одну из каш на весь рацион питания. Это должна быть либо гречка, либо рис. Смешивать их нельзя. Для улучшения вкуса, каши можно отваривать в мясном или рыбном бульоне.

Коты: чем готовить кота вместо сухого корма

Кошки это узкопрофильные хищники, в отличие от собак. Рацион кота не может состоять по большей части из круп, из клетчатки, из овощей или из молочных продуктов.

— У кошек рацион должен состоять хотя бы на 60% из мяса или рыбы. 20% это может быть рисовая крупа или гречневая. 10-15% — овощи. Последние проценты – животные или растительные жиры, – рассказал ветеринар.

Если у вас нет необходимого количества мяса, нельзя компенсировать его нехватку кашами. По словам ветеринар-диетолога, большое количество клетчатки из каш может привести к расстройству желудка и сильной диарее у кошек.

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Из зелени в рацион котов можно добавить укроп или петрушку. Однако следует помнить, что кошки очень чувствительны ко всем запахам, поэтому в некоторых случаях резкий запах зелени может наоборот отпугнуть кота от пищи. Поэтому укроп, петрушку лучше добавлять только тогда, когда вы точно знаете предпочтение вашего животного.

– Что касается кисломолочных продуктов, можно в рацион добавлять сыр, кефир – чем меньше жирность, тем лучше, – рассказывает животный диетолог.

Если говорить о температуре пищи, котам нельзя давать холодную пищу. Ее нужно или подогревать, или чтобы она была комнатной температуры. Ведь холодная пища вызывает у кошек рвоту, которую потом очень сложно остановить. Также натуральная пища может храниться в миске кота: до 30 минут летом и до часа в холодное время года.

Собака: чем кормить собаку вместо сухого корма

Собаки – с ними гораздо проще, чем с котами, рассказывает Егор Ткач.

— Собака в общем в 10-15 лучше усваивает крахмал. То есть собаку можно кормить по такой пропорции: мяса где-то 30-40%, 30% – каши (гречка или рис), 30-40% овощи. Все это нужно разварить, ведь сырое мясо, особенно свинина, может иногда содержать в себе элементы такого заболевания, как бешенство. Также, как для кошек, так и для собак, лук, чеснок, пряности, специи – это яд, – рассказал животный диетолог.

Животным нельзя шоколад, кофе, виноград, авокадо. Все эти продукты могут привести к летальным исходам. При этом, интересно то, что собаки очень любят ягоды, фрукты и некоторые из них им действительно можно давать: черника, голубика, яблоки, груша.

Что касается температуры пищи, то собакам можно давать как подогретую, так и холодную пищу.

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Грызуны: чем кормить грызунов вместо сухого корма

С грызунами, конечно, все еще проще, чем с кошками или собаками. Все мы видели корм для кроликов, крыс, хомяков в зоомагазинах или в интернете – это просто зерновой микс.

— Можно кормить своего маленького грызуна тем, что у вас есть дома: пшеница, перловая крупа, овсяная крупа, семена подсолнечника, гречка, рис, кукурузные хлопья (не глазированные), гороховые хлопья, тыквенные семена. Есть несколько рецептов, если вам хочется создать свой микс для кормления. Это может быть: пшеница, овес (обязательно чистый, дробленый), рожь, ячмень, гречка, просо, горох, семена подсолнечника, семена тыквы, кукуруза, сухофрукты. Давать нужно всего понемногу, – прокомментировал ветеринар-диетолог.

Если у питомца есть заболевание

Врач ветеринар также уточнил – какие корректировки в питании животного ввести, если у него есть заболевания.

— Перевод на новый рацион делаем за 7-14 дней. Если есть заболевания ЖКТ, то лучше использовать куриную голень, бедро говяжье или индейки из расчета 10 г сырого мяса на 1 кг веса питомца. И 5 г круп на 1 кг массы тела.

— Если у животного диарея – откажитесь от субпродуктов. Они богаты соединительной тканью и содержат большее количество жира, могут вызвать расстройство пищеварения.

— Если у животного заболевания мочеполовой системы, выбирать следует более жирные сорта мяса (говядина, бедрышки и шеи птиц), из круп лучше выбрать рис.

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