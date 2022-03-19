Враг минирует украинские населенные пункты, преимущественно отступая со своих позиций. Рашисты коварны и не отказываются от любых способов нанести вред гражданским. Противотанковые, противопехотные мины, растяжки: СНБО напомнил об опасности минирования и правилах поведения
Мины и другие взрывоопасные предметы могут быть где угодно: в заброшенных домах, на улицах, на детских площадках, на загородном открытом пространстве: в полях, лесах, в водоемах, на обочинах дорог и т.д. В городах, в первую очередь, это предметы, которые могут представлять ценность в оккупированном городе: мобильный телефон, оружие или его детали, аптечки, продуктовые наборы, детские игрушки и т.д.
Также уже зафиксированы случаи минирования тел погибших. В лесах и селах – это преимущественно «растяжки», которые фактически должны разоблачить местонахождение укрытия или схронов.
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