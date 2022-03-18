Война в Украине — главные новости о событиях в стране по состоянию на 18 марта 2022. Читай, что происходит на двадцать третий день варварского вторжения России на украинские территории
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Война в Украине: главные новости по состоянию на 18 марта
24 февраля российские войска ворвались на украинскую территорию. Около пяти часов утра страна-агрессор нанесла ракетные удары по городам Украины. Верховная Рада ввела военное положение на всей территории страны. Особый правовой режим установлен на 30 дней с возможностью продления.
Всё, что может понадобиться в военное время. Рекомендации
Война продолжается уже двадцать третьи сутки. Главные новости Украины по состоянию на 18 марта:
- Информационный фронт: заблокировано 1500 вражеских ресурсов. Граждане активно помогают правоохранителям противодействовать российским оккупантам на информационном фронте. С помощью чат-ботов в Телеграмме пользователи сообщают о враждебных действиях на территории нашего государства, а также о пропаганде и дезинформации.
Напомним, 26 февраля киберполиция создала телеграмм-канал StopRussiaChannel | MRIYA — https://t.me/stoprussiachannel и телеграмм-бот — https://t.me/stopdrugsbot. Они помогают противодействовать пророссийской пропаганде и дезинформации путем отправки жалоб на опасный контент в соцсетях;
- С сегодняшнего дня, 18 марта, в Украине снизятся цены на горючее. Дизтопливо будет стоить на 5 грн дешевле (снижение с 44,90 до 39,96 за литр), а бензин – более чем на 7 грн дешевле (снижение с 43,52 до 35,76 грн за литр). Об этом сообщили в Министерстве экономики;
- Государственная миграционная служба Украины возобновила свою работу. С 15 марта территориальные органы и территориальные подразделения ДМС, находящиеся в безопасных районах, где не ведутся активные боевые действия, возобновили работу по приему и предоставлению административных услуг, в частности, документов для оформления ID-карты, загранпаспорта гражданина Украины, вид на постоянное и временное проживание. Также миграционная служба будет осуществлять вклеивание фотографий в паспорт гражданина Украины в форме книжечки, продлевать срок действия загранпаспортов и будет вносить сведения о детях, в частности, речь идет о вклеивание фотографии в загранпаспорт родителей, что дает возможность гражданам свободно пересекать границу;
- Президент Украины, правительство и наши дипломаты продолжают активно работать, чтобы максимально ограничить возможности Российской Федерации финансировать войну:
- Вчера Конгресс США почти единогласно поддержал законопроект об остановке нормальных торговых отношений с Россией и Беларусью. Канада ввела 35% пошлины на весь российский экспорт.
- США также ввели эмбарго на поставку нефти и нефтепродуктов. Аналогичный шаг планирует сделать и Великобритания.
- Украина приветствует вчерашние санкции Японии, Австралии и Новой Зеландии против российских банков, а также других физических и юридических лиц из России.
- Мы призываем все страны Евросоюза, G7 и цивилизованного мира отказываться от покупки товаров в России и работы на российском рынке. Мы продолжим объяснять иностранным компаниям, которые до сих пор остались на российском рынке, что их налоги спонсируют бомбы, направленные против мирных украинских городов, женщин и детей.
- Народный депутат Украины, председатель подкомитета по административным услугам и административным процедурам Комитета по вопросам организации государственной власти, местного самоуправления, регионального развития и градостроительства Лариса Билозир о завершении внеочередной сессии ПАСЕ в Страсбурге:
- «В Страсбурге завершилась внеочередная сессия Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ), главной темой которой стала война Российской Федерации против Украины. Это были трудные, но очень результативные дни нашей женской дипломатической делегации.
- Нам удалось объединить зал ПАСЕ и исключить Россию из этой международной организации. За это решение проголосовали депутаты из 46 стран Европы! Агрессору не место среди цивилизованных стран!
По информации из официальных источников Верховной Рады Украины