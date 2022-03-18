Война в Украине — главные новости о событиях в стране по состоянию на 18 марта 2022. Читай, что происходит на двадцать третий день варварского вторжения России на украинские территории

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Война в Украине: главные новости по состоянию на 18 марта

24 февраля российские войска ворвались на украинскую территорию. Около пяти часов утра страна-агрессор нанесла ракетные удары по городам Украины. Верховная Рада ввела военное положение на всей территории страны. Особый правовой режим установлен на 30 дней с возможностью продления.

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Война продолжается уже двадцать третьи сутки. Главные новости Украины по состоянию на 18 марта:

Информационный фронт: заблокировано 1500 вражеских ресурсов. Граждане активно помогают правоохранителям противодействовать российским оккупантам на информационном фронте. С помощью чат-ботов в Телеграмме пользователи сообщают о враждебных действиях на территории нашего государства, а также о пропаганде и дезинформации.

Напомним, 26 февраля киберполиция создала телеграмм-канал StopRussiaChannel | MRIYA — https://t.me/stoprussiachannel и телеграмм-бот — https://t.me/stopdrugsbot. Они помогают противодействовать пророссийской пропаганде и дезинформации путем отправки жалоб на опасный контент в соцсетях;

Граждане активно помогают правоохранителям противодействовать российским оккупантам на информационном фронте. С помощью чат-ботов в Телеграмме пользователи сообщают о враждебных действиях на территории нашего государства, а также о пропаганде и дезинформации. Они помогают противодействовать пророссийской пропаганде и дезинформации путем отправки жалоб на опасный контент в соцсетях; С сегодняшнего дня, 18 марта, в Украине снизятся цены на горючее . Дизтопливо будет стоить на 5 грн дешевле (снижение с 44,90 до 39,96 за литр), а бензин – более чем на 7 грн дешевле (снижение с 43,52 до 35,76 грн за литр). Об этом сообщили в Министерстве экономики;

. Дизтопливо будет стоить на 5 грн дешевле (снижение с 44,90 до 39,96 за литр), а бензин – более чем на 7 грн дешевле (снижение с 43,52 до 35,76 грн за литр). Об этом сообщили в Министерстве экономики; Государственная миграционная служба Украины возобновила свою работу. С 15 марта территориальные органы и территориальные подразделения ДМС, находящиеся в безопасных районах, где не ведутся активные боевые действия, возобновили работу по приему и предоставлению административных услуг, в частности, документов для оформления ID-карты, загранпаспорта гражданина Украины, вид на постоянное и временное проживание. Также миграционная служба будет осуществлять вклеивание фотографий в паспорт гражданина Украины в форме книжечки, продлевать срок действия загранпаспортов и будет вносить сведения о детях, в частности, речь идет о вклеивание фотографии в загранпаспорт родителей, что дает возможность гражданам свободно пересекать границу;

С 15 марта территориальные органы и территориальные подразделения ДМС, находящиеся в безопасных районах, где не ведутся активные боевые действия, возобновили работу по приему и предоставлению административных услуг, в частности, документов для оформления ID-карты, загранпаспорта гражданина Украины, вид на постоянное и временное проживание. Также вклеивание фотографий в паспорт гражданина Украины в форме книжечки, продлевать срок действия загранпаспортов и будет вносить сведения о детях, в частности, речь идет о вклеивание фотографии в загранпаспорт родителей, что дает возможность гражданам свободно пересекать границу; Президент Украины, правительство и наши дипломаты продолжают активно работать, чтобы максимально ограничить возможности Российской Федерации финансировать войну:

Вчера Конгресс США почти единогласно поддержал законопроект об остановке нормальных торговых отношений с Россией и Беларусью. Канада ввела 35% пошлины на весь российский экспорт. США также ввели эмбарго на поставку нефти и нефтепродуктов. Аналогичный шаг планирует сделать и Великобритания. Украина приветствует вчерашние санкции Японии, Австралии и Новой Зеландии против российских банков, а также других физических и юридических лиц из России. Мы призываем все страны Евросоюза, G7 и цивилизованного мира отказываться от покупки товаров в России и работы на российском рынке. Мы продолжим объяснять иностранным компаниям, которые до сих пор остались на российском рынке, что их налоги спонсируют бомбы, направленные против мирных украинских городов, женщин и детей.

Народный депутат Украины, председатель подкомитета по административным услугам и административным процедурам Комитета по вопросам организации государственной власти, местного самоуправления, регионального развития и градостроительства Лариса Билозир о завершении внеочередной сессии ПАСЕ в Страсбурге:

«В Страсбурге завершилась внеочередная сессия Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ), главной темой которой стала война Российской Федерации против Украины. Это были трудные, но очень результативные дни нашей женской дипломатической делегации. Нам удалось объединить зал ПАСЕ и исключить Россию из этой международной организации. За это решение проголосовали депутаты из 46 стран Европы! Агрессору не место среди цивилизованных стран!

По информации из официальных источников Верховной Рады Украины