Мобилизация 2022: кто не подлежит службе в армии

3 марта 2022 года Верховная Рада Украины утвердила указ президента Владимира Зеленского о всеобщей мобилизации. Он определил очередь призыва резервистов украинской армии. Однако далеко не все граждане Украины в возрасте от 18 до 60 лет могут быть мобилизованы. Давайте разберемся, кого в военное состояние мобилизация не заденет.
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Кто не подлежит призыву во время мобилизации
- кто был забронирован на период мобилизации и на военное время государственными органами власти и другими государственными организациями, органами местного самоуправления, за учреждениями, предприятиями и организациями;
- кто был признан медкомиссией временно непригодным к военной службе по состоянию здоровья (до шести месяцев с необходимостью прохождения повторной комиссии);
- мужчины и женщины, на содержании которых находятся трое и более детей до 18 лет (могут быть призваны на военную службу только в случае их согласия и только по месту жительства);
- мужчины и женщины, которые одни воспитывают ребенка/детей до 18 лет (могут быть призваны на военную службу только в случае их согласия и только по месту жительства);
- мужчины и женщины, воспитывающие ребенка с инвалидностью подгруппы А в возрасте до 18 лет;
мужчины и женщины, на содержании которых находится ребенок с инвалидностью (с видами нарушений функций организма III-IV степени их выражения);
- мужчины и женщины, воспитывающие совершеннолетнего (18 — 23 лет) ребенка, являющегося лицом с инвалидностью I или II группы;
- мужчины и женщины, которые являются опекунами, усыновителями, приемными родителями, попечителями, родителями-воспитателями и содержат детей-сирот и тех детей, которые были лишены родительской опеки (возрастом до 18 лет);
- те, которые занимаются постоянным уходом за лицами, нуждающимися в заботе (в случае, если нет других граждан, которые могут взять на себя этот уход);
- народные депутаты, депутаты Верховной Рады Крыма;
А также работники определенных органов:
- военного управления, воинских частей, учреждений, предприятий и организаций;
- ВСУ;
- Министерство обороны Украины;
- Службы безопасности Украины;
- Государственная служба специальной связи и защиты информации Украины;
- Национальная гвардия Украины;
- Службы внешней разведки;
- Национальная полиция Украины;
- Государственная пограничная служба Украины;
- Национальная гвардия Украины;
- Национального антикоррупционного бюро;
- налоговой милиции;
- управление государственной охраны Украины;
- Государственное бюро расследований;
- Государственная исполнительная служба Украины
- другие военнообязанные или отдельные категории граждан в предусмотренных законом случаях.
По материалам vikna.tv