Суд в Гааге — иск Украины против России

24 февраля 2022 года россия по приказу путина начала полномасштабное наступление на Украину. В связи с этим 26 февраля наше государство подало иск в Международный суд ООН в Гааге. А 14 марта стало известно, что Международный суд в Гааге готов принять решение по делу Украины против России уже 16 марта. Поэтому давайте разберемся, какое решение может вынести суд и какое наказание будет ждать самого путина.

Какой иск подала Украина против россии в Международный суд ООН в Гааге?

Международный суд ООН в Гааге открыл дело по иску Украины против россии. В нем Украина требует, чтобы суд признал атаку россии на Украину геноцидом, и чтобы россия немедленно остановила начавшиеся 24 февраля 2022 года на нашей территории военные действия. После этого Украина потребует репараций, то есть возмещения причиненного ущерба.

А путина судят?

Также в Гааге действует Международный уголовный суд. Он занимается расследованиями и судебными разбирательствами четырех типов международных преступлений: геноцид, преступления против человечности, военные преступления и преступления агрессии. Именно этот суд может доказать ответственность президента россии владимира путина и другого руководства за военные преступления или преступления против человечности в Украине. И прокурор суда Карим Хан уже поручил прокурорам провести расследование и собрать доказательства.

Однако в Международном уголовном суде не смогут рассматривать агрессию россии против Украины, поскольку возможно расследовать только агрессию, которую совершили граждане страны-участницы статута в отношении страны, являющейся стороной Римского статута. А россия его не ратифицировала. Это можно было бы обойти по решению Совета Безопасности ООН. Но там россия будет накладывать вето, по крайней мере, пока путинский режим остается у власти. Кроме того, в этом суде не смогут привлечь к ответственности тысячи российских военных, совершающих сегодня эти преступления, – только их руководство.

Как в суде оправдывается россия?

Россия вообще отказалась от участия в процессе. Об этом Международный суд ООН уведомил посол россии в Нидерландах, так заявила президент суда и сказала, что сожалеет об этом решении, однако отказ россии не останавливает слушаний.

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Какое решение вынесет Международный суд ООН в Гааге?

«Суд вынесет определение по делу об обвинениях в геноциде в соответствии с Конвенцией о предотвращении преступления геноцида и наказании за него (Украина против россии) в среду, 16 марта, в 16:00 (Гаага)», – говорится в сообщении Международного уголовного суда.

Догадаться, в чью пользу примут решение, нетрудно. Но давайте все же подождем официальной информации.

Кто же накажет путина?

Скорее всего, главные решения против путина и всех его преступлений будет выносить специально созданный трибунал. И министр иностранных дел Дмитрий Кулеба и ведущие юристы-международники представили декларацию о его создании. Это займет время и потребует сплоченности стран, однако это оптимальный путь, убеждены эксперты.

– Я думаю, что механизм международного уголовного суда очень важен, но он краткосрочный, так сказать, тактический. В то время как стратегические решения должны приниматься уже в специально созданном трибунале. Российская Федерация многие институты не признает, в том числе юрисдикцию международного уголовного суда. А вот трибунал – это, так сказать, вас никто не спрашивает, – отметила председатель правления гражданской сети «Опора» Ольга Айвазовская.

Если юрисдикция международного уголовного суда должна быть признана россией, то специально созданный трибунал создается против какого-либо режима, как, например, нацистского после 1945 года. Соответственно, согласование этого режима или государства не требуется.

Поэтому сейчас следует особо привлекать внимание и лидеров Запада, и их граждан к созданию этого трибунала.

– Это нам поможет стратегически с созданием этого трибунала, чтобы получить исторический результат. И второй вопрос – это получение компенсаций: и финансовое возмещение потерь конкретных гражданских, и государства как такового для восстановления своей инфраструктуры за счет ресурсов Российской Федерации. Поэтому мы должны понимать, что этот международный юридический инструмент для нас важен с учетом и восстановления справедливости, и восстановления государства, которое понесло значительные потери, – отмечает Ольга Айвазовская.

Чтобы создать такой трибунал, нужно, чтобы страны ООН, поддерживающие Украину, предоставили и мандат, и финансирование для его деятельности, еще и обеспечили кадрами.

– По масштабам, по результатам, по количеству нарушений норм международного права и вообще по цинизму мы не можем говорить, что это стандартная процедура. Все эти деяния требуют создания отдельного трибунала. Мы как юристы тоже обратились к ООН и требуем, чтобы был создан отдельный трибунал, – отметила Анна Огренчук, президент Ассоциации юристов Украины.

По материалам fakty.com.ua та vikna.tv