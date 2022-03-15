Куда лучше уехать из Украины? Это вопрос очень актуальный на фоне боевых действий на территории нашей Родины. В материале рассказываем об условиях в разных странах, где принимают беженцев, а также делимся полезными ссылками

В Украине уже больше двух недель продолжается полномасштабная война, которую развязала российская федерация по приказу владимира путина. Новый канал внимательно следит за происходящим, чтобы своевременно доносить до вас, своих читателей, проверенные данные, а также полезные рекомендации. На нашей сайте вы найдете все, что может понадобиться в военное время: новости про войну, информацию об эвакуации и истории об обыкновенных украинцах, которые посвятили себя помощи другим в этом непростое для страны время.

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На фоне боевых действий многие украинцы были вынуждены покинуть дома и найти убежище в более безопасных областях страны. Около двух миллионов человек уже выехали за границу, чтобы спасти свои жизни и жизни своих детей. В этом материале рассказываем, куда лучше уехать от войны в Украине, и делимся ссылками, которые пригодятся беженцам.

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Куда лучше уехать от войны в Украине

Мировое сообщество шокировано решениями и действиями президента россии владимира путина, который 24 февраля развязал полномасштабную войну в Украине. Цивилизованные страны оказывают помощь нашей Родине: накладывают санкции на россию и ее власть имущих, выделяют финансы, военную технику и оружие. Многие страны открыли свои границы для украинцев, спасающихся от войны. Так, беженцев из Украины принимают следующие государства:

Польша.

Румыния.

Чехия.

Словакия.

Германия.

Молдова.

Испания.

Литва.

Венгрия.

Эстония.

Великобритания.

Швеция.

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Куда лучше уехать из Украины от войны: полезные ссылки

Для беженцев из Украины новый канал публикует полезные ссылки на сайты. Здесь собраны государственные и волонтерские организации, которые помогают украинцам найти жилье, лекарства, транспорт и способствуют в решении других вопросах. Кроме того, на этих ресурсах собрана важная юридическая информация: документы для пересечения границы, условия пребывания, статус беженца и так далее.

Польша

Румыния

Молдова

Словакия

Венгрия

Латвия