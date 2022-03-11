Как связаться с близкими если нет мобильной связи

Из-за того, что Россия варварски напала на Украину, в любой момент могут возникнуть проблемы с мобильной связью. Конечно, первая реакция – паника. Но в подобных случаях следует сохранять спокойствие и следует упомянуть об альтернативных способах коммуникации с родственниками и экстренными службами.

Интересную информацию об этом сообщили в ГСЧС Украины.

Первое и самое главное, что рекомендуют в ГСЧС — иметь при себе SIM-карты других операторов с пополненным счетом. Ведь связь может исчезать у одного оператора, но работать у другого. Кроме этого, мы уже писали, что делать, если в Украине пропадет мобильная связь — все мобильные операторы создали национальный роуминг.

Однако существуют несколько альтернативных вариантов мобильной связи:

1. Основной альтернативой сотовой (мобильной) связи являются средства стационарной проводной связи (стационарные телефоны). Наличие стационарного телефона у вас или соседей (знакомых, друзей) обеспечит бесперебойную связь с экстренными службами и другими абонентами стационарной и мобильной связи.

2. При отсутствии доступа к стационарным средствам телефонной связи можно поддерживать контакт с помощью мессенджеров Viber, WhatsApp, Telegram, Signal, Messenger Facebook, Instagram и т.д. Мессенджеры будут работать при наличии доступа к сети Internet, в том числе при подключении к сети Wi-Fi.

При необходимости вызова экстренных служб с помощью любого мессенджера предварительно необходимо узнать номера телефонов, по которым зарегистрирована работа мессенджеров соответствующих служб – или ссылки на профили официальных страниц в социальных сетях. Эту информацию предварительно можно найти на официальных сайтах экстренных служб (ведомств) или позвонив по номерам 101, 102, 103, 104, 112.

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3. Использование мобильных телефонов как средств радиосвязи по принципу рации. Для этого на мобильный телефон (смартфон) необходимо предварительно установить специальные мессенджеры, например Voxer Walkie Talkie, Walkie Talkie, Two Way: Walkie Talkie.

Следует учесть, что в этом случае ваше общение не будет приватным. Его сможет прослушать кто-нибудь, если случайно или намеренно попадет на ту же частоту. Преимущество состоит в том, что вы можете быть на связи одновременно со всеми участниками диалога. Для организации такой связи нужно договориться с абонентами о выделенном канале (простыми словами, частоте или диапазоне) для общения. Частота (диапазон) выбирается абонентами произвольно. Радиус действия таких мессенджеров варьируется от 60 до 100 метров и зависит от возможных помех, поскольку чаще всего их работа построена на основе технологии Bluetooth (в подвальном помещении дальность связи может уменьшаться до нескольких метров).

Следует помнить, что любые мессенджеры необходимо загрузить заранее при наличии стабильного доступа к сети Internet, а также заранее протестировать их работоспособность.

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4. При отсутствии какой-либо связи и доступа к сети Internet рекомендуем с соблюдением мер безопасности обеспечить перемещение к ближайшему объекту, оборудованному средствами стационарной телефонной связи и/или радиосвязи. Объектами, оборудованными стационарными средствами телефонной связи, являются здания органов местного самоуправления, отделения почты, пожарно-спасательные части, отделения полиции, станции скорой медицинской помощи, представительства других силовых ведомств (Нацгвардия, СБУ, ВСУ, Полиция охраны ).

Если в кризисной ситуации ни у вас, ни у ваших близких не будет никаких технических средств связи, нужно предварительно четко договориться о месте и времени встречи. Если вы планируете эвакуацию в какое-то конкретное место, определите точку и время встречи и договоритесь, что будете ждать там, например, в течение 24 часов, а затем отправитесь дальше в следующий пункт назначения. Маленьким детям следует положить в карман или вшить в одежду записку с полным именем ребенка, его родителей или других контактных лиц, адрес и телефоны. Детей школьного возраста следует проинформировать, как вести себя в случае, если не будет связи.

По материалам ГСЧС Украины

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