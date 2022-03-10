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Как уехать за границу из Украины? С ребенком, с животным, на автомобиле и мужчине

Как уехать за границу? С ребенком, с животным, на автомобиле и мужчине

Из-за нападения России на Украину многие граждане нашей страны решили бежать за границу, ради своей безопасности. У тех, кто остался, но хочет уехать, остается множество вопросов: а можно ли взять домашнее животное, а как уехать детям без родителей, а можно ли на своей машине, а, может, есть шанс уехать мужчине? Новый канал собрал самые популярные вопросы и нашел ответы.

Пересечение границы с детьми

1 марта 2022 принято постановление Кабинета Министров Украины 179, которым дополнен пункт 24 Правил пересечения государственной границы гражданами Украины, как сообщает официальный сайт КМУ.

В период чрезвычайного и военного положения допускается уполномочение родителями (одним из них) ребенка, не достигшего 16-летнего возраста, других лиц для сопровождения ребенка во время пересечения государственной границы и пребывания в другом государстве.

Для этого родители / один из родителей ребенка, а также сопровождающий, должны обратиться в орган опеки и попечительства по месту своего фактического пребывания с соответствующим заявлением, в частности через электронные средства коммуникации, в которых указываются:

  • фамилия, имя, отчество, дата рождения ребенка;
  • государство следования;
  • фамилия, отчество сопровождающего.

К заявлению прилагаются (предъявляются):

  • копия паспорта гражданина Украины или свидетельства рождения ребенка;
  • копия паспорта или другого документа, удостоверяющего личность, одного из родителей ребенка;
  • в случае отсутствия вышеупомянутых документов — документы, содержащие сведения о лице, признанных Госпогранслужбой;
  • копия паспорта или иного документа, удостоверяющего личность сопровождающего.

Документы могут быть предъявлены в электронном формате в приложении «Дія». Номер и серия предъявленных документов указываются в заявлении.

Выезд за пределы Украины детей в сопровождении бабушки, дедушки, совершеннолетних брата, сестры, мачехи, отчима.

В период чрезвычайного и военного положения допускается выезд за пределы Украины детей, не достигших 16-летнего возраста, в сопровождении бабушки, дедушки, совершеннолетних брата, сестры, мачехи, отчима без нотариально удостоверенного согласия родителей ребенка.

Следует принимать во внимание, что для выезда ребенка необходимо наличие паспорта гражданина Украины или свидетельства о рождении ребенка (при отсутствии вышеупомянутых документов — документов, содержащих сведения о лице, признанных Госпогранслужбой).

Для подтверждения родственной связи с ребенком предоставляются (предъявляются) следующие документы:

  • бабушкой, дедушкой – свидетельство о рождении одного из родителей ребенка или его копия;
  • совершеннолетними братом, сестрой – собственное свидетельство о рождении или его копия;
  • мачехой, отчимом – свидетельство о браке с одним из родителей ребенка или его копия.

В случае отсутствия указанных документов соответствующие сведения могут быть получены в виде выписки из Государственного реестра актов гражданского состояния граждан, в том числе в электронном виде.

По прибытии к месту временного пребывания лицо, сопровождавшее ребенка, должно обратиться в консульское учреждение Украины в стране пребывания для постановки ребенка на временный консульский учет.

Учитывая, что в Украине проводятся военные действия и с целью обеспечения безопасности и сохранения жизни и здоровья детей упрощены правила выезда из Украины детей, которые воспитываются в приемных семьях, детских домах семейного типа, на попечении, попечении и не достигли 18- летнего возраста, поскольку многие общественные объединения, работающие за границей с детьми готовы организовать выезд детей группами.

 

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Пересечение границы для украинских мужчин

С 24.02.2022 года, на период действия правового режима военного положения выезд за пределы страны гражданам Украины мужского пола в возрасте от 18 до 60 лет запрещается.

Об исключениях по ограничению выезда за пределы Украины на период военного положения мужчинам от 18 до 60 лет сообщили в ДПСУ.

Отмечается, что исключения могут касаться только лиц, определенных законодательством.

В частности, имеющих:
— свидетельство об отсрочке от призыва и уведомление о зачислении на — специальный военный учет, или заключение военно-врачебной комиссии о непригодности;
— на содержании которых находятся трое и более детей младше 18 лет, или
— самостоятельно воспитывающих ребенка (детей) в возрасте до 18 лет, или
— на содержании которых ребенок с инвалидностью.
— для тех, кто является усыновителем опекуном, или чьи близкие родственники погибли или пропали без вести во время проведения антитеррористической операции.

 

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Пересечение границы с домашними питомцами

На официальном сайте Республики Польша сообщается следующая информация для граждан Украины, планирующих пересечение границы.

— Если вы путешествуете с животными – собаками, котами, хорьками необходимо иметь микрочип и вакцинацию, остальные (грызуны, кролики, амфибии, рептилии, декоративные водные животные, беспозвоночные) без ограничений, но решение будет принято при пересечении границы Национальным управлением доходов, — сообщает польская сторона.

Условия и правила перевозки животных зафиксированы в постановлении КМУ об утверждении Правил транспортировки животных от 16 ноября 2011 г. №1402. В пункте 44 по перевозке домашних животных автомобильным транспортом в салоне транспортного средства говорится, что допускается перевозить мелких животных в корзинах, сумках со сплошным дном, птиц в клетках, собак в намордниках при наличии поводка, при условии, что животные не загрязняют салон и вещи пассажиров и размещаются на полу, а при наличии подстилки – на сиденье.

 

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Пересечение границы на автомобиле: нововведения

Документы, которые необходимо иметь при пересечении границы на автомобиле:

  • Водительское удостоверение, которое отвечает международным требованиям.
  • Свидетельство о регистрации транспортного средства (техпаспорт), в котором личная информация должна дублироваться латиницей. Распознавательный знак Украины на автомобиле (UA – размещается на транспортных средствах сзади).
  • Государственный номерной знак на автомобиле. Если у вас есть индивидуальный номерной знак автомобиля, помните, что он действует только на территории Украины. За границу можно уезжать только на государственных номерных знаках.

В случае, когда вы едете чужим автомобилем, нужно также иметь поручение на право вождения данным авто, где будет отметка о разрешении владельца на выезд за границу. Также может подойти временный регистрационный талон на право управления автомобилем.

Граждане, которые намерены выехать за границу на собственном автомобиле, не нуждаются в полисе страхования Зеленая карта. Об этом сообщают на официальном сайте НБУ.

Решение о пересечении границы без полиса Зеленая карта обусловлена ​​внедрением в Украине военного положения. Таких договоренностей удалось добиться с государственными органами Польши, Словакии, Венгрии и Молдовы.

По материалам сайта fakty.com.ua

Фото — УНІАН

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