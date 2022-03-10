Как уехать за границу? С ребенком, с животным, на автомобиле и мужчине

Из-за нападения России на Украину многие граждане нашей страны решили бежать за границу, ради своей безопасности. У тех, кто остался, но хочет уехать, остается множество вопросов: а можно ли взять домашнее животное, а как уехать детям без родителей, а можно ли на своей машине, а, может, есть шанс уехать мужчине? Новый канал собрал самые популярные вопросы и нашел ответы.

Пересечение границы с детьми

1 марта 2022 принято постановление Кабинета Министров Украины 179, которым дополнен пункт 24 Правил пересечения государственной границы гражданами Украины, как сообщает официальный сайт КМУ.

В период чрезвычайного и военного положения допускается уполномочение родителями (одним из них) ребенка, не достигшего 16-летнего возраста, других лиц для сопровождения ребенка во время пересечения государственной границы и пребывания в другом государстве.

Для этого родители / один из родителей ребенка, а также сопровождающий, должны обратиться в орган опеки и попечительства по месту своего фактического пребывания с соответствующим заявлением, в частности через электронные средства коммуникации, в которых указываются:

фамилия, имя, отчество, дата рождения ребенка;

государство следования;

фамилия, отчество сопровождающего.

К заявлению прилагаются (предъявляются):

копия паспорта гражданина Украины или свидетельства рождения ребенка;

копия паспорта или другого документа, удостоверяющего личность, одного из родителей ребенка;

в случае отсутствия вышеупомянутых документов — документы, содержащие сведения о лице, признанных Госпогранслужбой;

копия паспорта или иного документа, удостоверяющего личность сопровождающего.

Документы могут быть предъявлены в электронном формате в приложении «Дія». Номер и серия предъявленных документов указываются в заявлении.

Выезд за пределы Украины детей в сопровождении бабушки, дедушки, совершеннолетних брата, сестры, мачехи, отчима.

В период чрезвычайного и военного положения допускается выезд за пределы Украины детей, не достигших 16-летнего возраста, в сопровождении бабушки, дедушки, совершеннолетних брата, сестры, мачехи, отчима без нотариально удостоверенного согласия родителей ребенка.

Следует принимать во внимание, что для выезда ребенка необходимо наличие паспорта гражданина Украины или свидетельства о рождении ребенка (при отсутствии вышеупомянутых документов — документов, содержащих сведения о лице, признанных Госпогранслужбой).

Для подтверждения родственной связи с ребенком предоставляются (предъявляются) следующие документы:

бабушкой, дедушкой – свидетельство о рождении одного из родителей ребенка или его копия;

совершеннолетними братом, сестрой – собственное свидетельство о рождении или его копия;

мачехой, отчимом – свидетельство о браке с одним из родителей ребенка или его копия.

В случае отсутствия указанных документов соответствующие сведения могут быть получены в виде выписки из Государственного реестра актов гражданского состояния граждан, в том числе в электронном виде.

По прибытии к месту временного пребывания лицо, сопровождавшее ребенка, должно обратиться в консульское учреждение Украины в стране пребывания для постановки ребенка на временный консульский учет.

Учитывая, что в Украине проводятся военные действия и с целью обеспечения безопасности и сохранения жизни и здоровья детей упрощены правила выезда из Украины детей, которые воспитываются в приемных семьях, детских домах семейного типа, на попечении, попечении и не достигли 18- летнего возраста, поскольку многие общественные объединения, работающие за границей с детьми готовы организовать выезд детей группами.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Новий канал (@novy_channel)

Пересечение границы для украинских мужчин

С 24.02.2022 года, на период действия правового режима военного положения выезд за пределы страны гражданам Украины мужского пола в возрасте от 18 до 60 лет запрещается.

Об исключениях по ограничению выезда за пределы Украины на период военного положения мужчинам от 18 до 60 лет сообщили в ДПСУ.