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Правила ухода за новорожденным во время войны — актуальный вопрос на сегодняшний день. Как правильно ухаживать за младенцем во время военного положения, рассказала психолог Инна Канока. Полезные советы — далее в материале
По данным Департамента здравоохранения города Киева по состоянию на 4 марта, за восемь дней войны, которую против Украины развернула Россия по приказу Владимира Путина, на свет родилось 390 малышей — 199 мальчиков и 191 девочка. И это только в столице, показатели рождаемости по всей стране значительно выше. Рассказываем, как ухаживать за новорожденными в это непростое время.
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Уход за новорожденным ребенком во время войны: полезная шпаргалка от психолога Инны Канока
Частная научно-исследовательская компания «Институт когнитивного моделирования» подготовила полезную информационную памятку об уходе за новорожденным во время войны. Как правильно ухаживать за младенцем во время военного положения, читай дальше:
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