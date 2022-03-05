Правила ухода за новорожденным во время войны — актуальный вопрос на сегодняшний день. Как правильно ухаживать за младенцем во время военного положения, рассказала психолог Инна Канока. Полезные советы — далее в материале

По данным Департамента здравоохранения города Киева по состоянию на 4 марта, за восемь дней войны, которую против Украины развернула Россия по приказу Владимира Путина, на свет родилось 390 малышей — 199 мальчиков и 191 девочка. И это только в столице, показатели рождаемости по всей стране значительно выше. Рассказываем, как ухаживать за новорожденными в это непростое время.

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Уход за новорожденным ребенком во время войны: полезная шпаргалка от психолога Инны Канока

Частная научно-исследовательская компания «Институт когнитивного моделирования» подготовила полезную информационную памятку об уходе за новорожденным во время войны. Как правильно ухаживать за младенцем во время военного положения, читай дальше:

Для младенца единственным источником информации является мама и люди, которые рядом. Поэтому, в первую очередь, маме необходимо заботиться о своем физическом и эмоциональном состоянии;

Маме необходимо дышать, двигаться, петь и плакать при необходимости;

Пытаться сохранить грудное вскармливание: теплую одежду, побольше жидкости, чаще прикладывать ребенка к груди;

В случае потери молока необходимо продолжать прикладывать ребенка к груди после того, как покормили альтернативной пищей;

Вторым важным фактором сохранения психики малыша является соблюдение режима сна и приема пищи;

Обязательно будьте в телесном и зрительном контакте с младенцем, чаще улыбайтесь, прижимайте ребенка. Воспроизведите все возможные развлечения и игры, которыми вы занимались дома;

Если есть возможность, ежедневно выходите с ребенком в место, где есть свежий воздух;

Невероятно успокаивающую силу для младенца имеет голос мамы или взрослого, являющегося гарантом безопасности малыша. Пойте колыбельные.

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