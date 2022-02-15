Признавались в любви женам, мужьям и Лесе с Притулой: как работала Почта Валентина на Новом канале

Благодаря Новому почти 3000 украинцев признались в любви на всю страну! 14 февраля в эфире канала с 18:00 до 23:00 работала самая романтичная почта

Амурную идею Нового канала поддержали и зрители, и ведущие. Признавались в чувствах своим половинкам, друзьям, любимым звездам и даже создателям телепроектов.

– В этот день мы хотели сделать что-то особенное для наших зрителей в эфире, – говорит начальник отдела промо Нового канала Юрий Бондарь. – А Почта святого Валентина – это искренне и с ретровайбом, поскольку напоминает о чатах в прямых эфирах на музыкальных каналах начала 2000-х. Мы сразу поняли, что будет «вау»!

Всего на Новый канал прислали почти 3000 поздравлений за четыре дня. В телевизионном эфире поместились не все, поэтому часть разместили в Instagram-аккаунте канала @novy_channel.

Чаще всего зрители поздравляли с Днем влюбленных своих вторых половинок, признавались в любви впервые или уже в который раз за долгие годы супружеской жизни, благодарили за детей, выражали искренние и теплые чувства к родителям или друзьям. Были и оригинальные поздравления. Например, множество признаний для корейской музыкальной группы BTS или отдельных ее участников. Валентинка-благодарность творческой команде шоу «Хто зверху?» Поздравление ведущим Лесе Никитюк, Сергею Притуле и актрисе сериала «Будиночок на щастя» Галине Безрук.

Ведущие Нового канала тоже не упустили уникальную возможность признаться в любви в эфире. На Почту святого Валентина написали Александр Педан, Анна Жижа, Алекс Якутов, Наталья Ежова и другие. Например, ведущая «Ревизоров на пороге» Анна Жижа призналась в любви зрителям Нового, ведущая «Орла и Решки» Michelle Andrade – своей собачке, а Александр Педан передал «валентинку» жене Инне.

Новый канал благодарит всех зрителей за активность и желает большой любви!