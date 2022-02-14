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Как отметить День влюбленных: суперидеи от звезд Нового канала

Как отметить День влюбленных: суперидеи от звезд Нового канала

День святого Валентина – самый романтический праздник в году. И если вы еще не знаете, как его провести, что подарить второй половинке, и как быстро и легко украсить дом, то эти советы от Елены-Кристины Лебедь, Валика Михиенко, Татьяны Мокриди, Ольги Манько и Максима Узола точно для вас.

Елена-Кристина Лебедь: главное – атмосфера

Как отметить День влюбленных: суперидеи от звезд Нового канала

Ведущая проекта «Аферисты в сетях» любит отмечать этот праздник не тихо и романтично, а шумно и драйвово. Что ж, можно брать с нее пример.

– Конечно, для влюбленных каждый день – праздник, – говорит Елена-Кристина. – Но 14 февраля он становится магически-атмосферным: витрины – в сердечках, рестораны – в свечках, в магазинах – мерцающие Купидоны, а на улицах – спешащие с цветами Аполлоны (смеется). Отмечать люблю активно, без томных посиделок над тарелками в ресторане. Лучше пойти в любое атмосферное место: в клуб, на концерт, вечеринку, главное, чтобы заведение тоже отмечало этот день, а не валил, например, хэви-металл-концерт с фонтаном из пива.

Валентин Михиенко – за кулинарные сюрпризы

Как отметить День влюбленных: суперидеи от звезд Нового канала

Участник Imrove Live Show знает беспроигрышный вариант поздравления на День Валентина. Он приготовит своей девушке вкусный сюрприз.

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– 14 февраля праздную обязательно, у меня же именины, – рассказывает Валентин. – Вообще, это крутой праздник, потому что с нашей занятостью нелегко уделять достаточно времени второй половинке. В этот день можно остановиться, перестать работать и просто побыть вместе. Девушку я побалую чем-то вкусным, потому что люблю готовить. С меню пока не определился – жду вдохновения.

Татьяна Мокриди знает, как украсить дом к празднику

Как отметить День влюбленных: суперидеи от звезд Нового канала

Директор Школы леди в реалити «Від пацанки до панянки» рассказала о милой традиции в ее семье:0

– У нас в доме вместо перил на лестнице – ковка в виде дерева, которое мы декорируем к каждому празднику, – делится Татьяна. – На Валентина оно украшено сердечками, их на нем 16 – это количество членов нашей семьи с родителями, детьми и внуками. Мы верим, что любовь способна преодолеть все препятствия. Утро 14 февраля всегда начинается с цветов. Муж дарит три букета: мне и нашим дочкам-двойняшкам. Это всегда красивые цветы разного цвета, для каждой – своего. Также мы дарим друг другу небольшие подарки и обязательно «валентинки» со словами любви.

Ольга Манько и Макс Узол устраивают день подарков

Как отметить День влюбленных: суперидеи от звезд Нового канала

У супружеской пары тревел-ведущих Нового канала можно почерпнуть несколько идей для подарков: от приятных мелочей до крупных сюрпризов. Тут и билеты в театр, и записочки с шоколадками, и поход в квест-рум.

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Макс: – Мы стараемся растягивать сюрпризы на весь день. Хочется удивить Олю чем-то новым. Чтобы она «ахнула» и бросилась меня обнимать (смеется). Цветы, подвески, сладенькое – это то, с чего я начинаю. Затем – билеты на концерт живой музыки в кафе, стенд-ап ко Дню влюбленных или на крутую современную постановку в театре. Если есть возможность и хотя бы небольшое желание праздновать – празднуй! Жизнь ведь для того и дана.

Оля: – Я люблю традиции, и считаю, что они сближают пары. 14 февраля для нас с любимым – тоже традиция. В этот день мы стараемся проводить время только вдвоем. Дарим друг другу эмоции. Как по мне, лучший подарок. Это может быть поход в квест-комнату или на каток. В этом году, например, дарю Максу билеты на концерт его любимой группы, которую сама не люблю (улыбается). Но билета я купила два, потому что знаю: ему будет приятно, если мы пойдем вместе.

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