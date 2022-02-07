Почта святого Валентина: Признайся в любви в эфире Нового канала!

День всех влюбленных приближается, и в лентах социальных сетей мелькает все больше рекламы с идеями подарков второй половинке, а город постепенно начинает обрастать сердечками всех цветов и форм. И мы решили сделать 14 февраля в 2022 году по-новому особенным! На протяжении недели, с 7 по 13 февраля, присылай свое поздравление/признание/пожелание на нашу Почту святого Валентина, и в День всех влюбленных ты сможешь увидеть его в эфире Нового канала!

Наверное, каждому знаком момент, когда о своих чувствах хочется прокричать на весь мир! Первое, такое важное признание, или, наоборот, благодарность за длительное счастье. А возможно, просто теплое напоминание о том, как важен для тебя человек, как ты им дорожишь. Говорить о своих чувствах, безусловно, нужно каждый день, но 14 февраля хочется сделать это как-то по-особенному, не так ли?

И Новый канал в этот День святого Валентина дает возможность каждому признаться в своих чувствах… прямо в эфире! 14 февраля на Новом канале с 18:00 до 23:00 будет транслироваться чат-лента с поздравлениями от зрителей, которые предварительно нужно прислать на нашу Почту святого Валентина на сайте.

Когда присылать: с 7 по 13 февраля

Заполняя форму, будьте внимательны:

В тексте поздравления должно быть не более 80 символов

Фото: не менее 600х600 пикселей

Поздравления желательно присылать на украинском языке.

Почта святого Валентина на Новом канале – это эксклюзивный шанс признаться в любви через телевизионный экран, поэтому используйте возможность по максимуму! Не стесняйтесь, признавайтесь!

Свое поздравление можно отправить прямо сейчас ТУТ.