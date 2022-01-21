Участницей «Пары на миллион» стала выпускница «Супермодели по-украински»

22 февраля Новый канал покажет премьеру нового реалити, в котором уверенные в себе королевы Instagram и сдержанные умники объединятся в пары, чтобы выиграть миллион и научиться строить отношения

В реалити «Пара на миллион» зритель увидит не только новых героев, но и уже знакомые лица. И мы не о ведущих проекта Лесе Никитюк и Романе Мищерякове. А об участнице главного модельного реалити страны «Супермодель по-украински» Екатерине Лысенко. В 2015 году она рано покинула СМПУ из-за семейных проблем, но сейчас уверена, что в «Паре на миллион» ничто не помешает ей одержать победу.

— На «Пару на миллион» я пришла, чтобы испытать свои силы и максимально выйти из зоны комфорта — в жизни не получается сделать это так, как на проекте. А еще хотела просто кайфонуть! Сниматься в «Паре на миллион» было проще, потому что во время СМПУ у меня был очень нелегкий период в жизни. Тогда я пришла на проект частично для того, чтобы забыть, что развожусь, что испытываю сложности. Думала, нырну в другие обстоятельства, и все будет хорошо, — сказала Екатерина. — Но дети были поменьше, меня постоянно дергали, а также присутствовала масса внутренних зажимов, которые не давали двигаться вперед и развиваться.

Леся Никитюк и Рома Мищеряков объявили имена победителей «Пары на миллион»

Почему Леся Никитюк боялась вести реалити «Пара на миллион»?

Цель Екатерины на проекте – не только миллион гривен, но и новые отношения — дружеские, а если повезет, то и романтические. Во время съемок дома ее ждали мама и четверо детей — после ухода из «Супермодели по-украински» девушка успела родить еще одну дочь!

— Я пришла в реалити, чтобы получить от него все — стать лучше, завести новых друзей, выиграть деньги, испытать новые чувства, — добавила участница. — Пока шли съемки «Пары на миллион», общалась с мамой и детьми по телефону, но только не с младшей дочерью. По двум причинам: услышав меня, она бы расплакалась, и если бы я услышала ее, то еще больше переживала бы. Старалась переключаться, чтобы не скучать, иначе разлука далась бы намного тяжелее.

Удастся ли Екатерине победить в сражении за миллион гривен, узнаете совсем скоро. Премьера реалити «Пара на миллион» с ведущими Лесей Никитюк и Романом Мищеряковым — во вторник, 22 февраля, на Новом канале!