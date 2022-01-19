Куда поехать зимой: Рекомендации от звезд Нового канала

Как отдохнуть, чтобы набраться вдохновения на вторую половину самого холодного времени года? Александр Педан, Алекс Якутов и Андрей Бедняков собрали для вас топ вариантов путешествий, чтобы январь и февраль прошли ярко и интересно

Александр Педан – за путешествия по Украине и активный отдых

Ведущий Improv Live Show – главный экстремал и активист Нового канала. Поэтому советует вносить в путешествия зимние виды спорта и прогулки по интересным городам Украины.

– Я за Карпаты! И это не только Буковель. Курортов гораздо больше: на любой вкус и бюджет, с разной высотой гор и трассами, – уверяет Александр Педан. – Мой список любимых направлений – Пилипец, Подобовец, Славское, Драгобрат, Буковель. Не ленитесь, почитайте об этих курортах. И если вы едете в Карпаты, сделайте остановку на день во Львове. Там много крутых ресторанов. Город претендует на статус гастрономической столицы Украины. А уже после Карпат заезжайте в Ужгород. Обожаю этот маленький и абсолютно европейский город, который радует гостеприимством и вкусными венгерскими и словацкими блюдами. Приятно удивят низкие цены. А можно выбрать совсем другое направление – поехать в Одессу, к морю. Когда видишь волны и слышишь крик чаек, настроение улучшается. Да и количество ресторанов и достопримечательностей, которые можно посмотреть в Одессе, зашкаливает. Здесь точно не соскучишься!

Алекс Якутов советует организовать гастротур по Прибалтике

Шеф «Адской кухни» и эксперт реалити «На ножах» не может без вкусных открытий, поэтому советует поехать в гастротур. И если Педан набросал варианты по Украине, то Якутов поделился оригинальными местами за рубежом.

– Зимой советую посетить Прибалтику. Считаю это направление крутым вариантом для поездки, – делится Алекс. – Лично я не люблю экстремальные зимние виды спорта, предпочитаю прогулки по маленьким и уютным улочкам интересных городов. Такое путешествие – точно мой вариант. Очень «вкусные» Таллин, Рига, Вильнюс. Там своеобразная кухня. Советую отведать прибалтийские национальные блюда. Они принадлежат к кулинарным традициям Эстонии, Латвии и Литвы. Еда очень современная и вкусная. Интересно, что прибалты сами создали свою кухню практически с нуля. Ведь когда они вышли из состава Советского Союза, не имели национальной кухни как таковой. Они ездили к скандинавам, учились в них, создавали кулинарные ассоциации, много экспериментировали. Так и нашли свои блюда, ставшие визитной карточкой. Их кухня построена на основе итальянских и французских техник, но с местным колоритом и вкусом. Если будете в Прибалтике, обязательно попробуйте рыбные блюда. Они там отличные!

Андрей Бедняков напоминает главные правила зимы: поехать к родным и наесться

Ведущий интеллектуально-развлекательного шоу «Где логика?» не называет конкретных направлений, поскольку считает, что лучшей зимней поездкой является поездка к родным. С ними и поговорить, и поесть, и посмеяться приятнее всего.

– Зимой и на праздники советую поехать домой к близким людям. Стоит увидеть родителей, бабушку, дедушку, провести с ними время, если имеете такую возможность, – уверяет Андрей. – Пока они есть, и вы можете поделиться с ними чем-нибудь, это самый лучший вариант поездки. А еще не забудьте сытно и вкусно поесть. Если не «поднабрать» зимой, то нечем будет заняться весной, не сможете готовиться к лету, это же скучно (смеется). Надо хорошенько наесться!

Смотрите проекты Improv Live Show, «На ножах» и «Где логика?» весной на Новом канале!

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