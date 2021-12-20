Ирма Витовская – о подарках на Николая: «Дорогие не приносит»

Актриса рассказала, что сын заказал на праздник

В сериале «Молодая», который сейчас снимает Новый канал, Ирма играет успешную, но одинокую леди босс. Хотя в жизни актриса тоже успешна, в отличие от своей героини Веры имеет семью. Она воспитывает 10-летнего сына Ореста. Ирма рассказала Новому каналу, что парень заказал на День святого Николая.

– Сын у меня балованный, – смеется актриса. – Заказал на Николая персональный компьютер. Мы с мужем сказали: «Знаешь, святой Николай такие дорогие подарки не приносит. Ведь у него еще много деток, есть и сироты, и всех нужно поздравить. Поэтому давай мы, родители, подарим его на день рождения». Потому что это уже прихоть, ведь у него есть ноутбук. Он придумал более скромный подарок, поиском которого сейчас и занимаемся.

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А вот какие подарки получает сама актриса?

– На Николая уже только ребенку кладем под подушку, – признается Ирма. – Хотя он знает, что это не святой Николай дарит, но играет в эту игру. Самое главное – играть в нее до конца (улыбается).

В 2022 году зрители Нового канала смогут насладиться историей о второй юности и о любви, которой действительно все возрасты покорны. В центре сюжета сериала «Молодая» – история о 40-летней Ольге, которая хочет начать жизнь с чистого листа, но ей мешает возраст. В главных ролях – Ольга Жуковцова и Дмитрий Архипов. Также в сериале играют: Ирма Витовская, Вячеслав Довженко, Владимир Лилицкий, Юлия Шугар, Валентин Томусяк.