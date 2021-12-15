Кастинг-менеджер или аферист: от имени Нового канала украинцев приглашают на несуществующие пробы

У пользователей просят откровенные фото, выманивают личную и интимную информацию в обмен на деньги

Новый канал снова атаковали аферисты. Неизвестные создали фейковую страницу в Instagram, выдавая себя за SMM- и кастинг-менеджеров канала. Они связываются с пользователями Сети и предлагают пройти социальный опрос от Нового и компании Durex с целью «‎улучшения продукции и связи с клиентами»‎. За участие украинцам обещают от 2000 гривен.

Как только пользователь соглашается пройти опрос, фейковые представители Нового канала и Durex предлагают продолжить общение в мессенджере Viber. Вопросы несут сексуальный характер и нацелены на выманивание интимной и личной информации. Обещанных денег люди, проходящие опрос, не получают.

Новый канал призывает украинцев быть осторожными и доверять только той информации, которая размещается на его сайте и других официальных источниках.

Напомним, ранее от имени Нового канала аферисты приглашали украинцев на несуществующие пробы. Неизвестная девушка, которая называлась кастинг-менеджером, обещала участие в телевизионных проектах и параллельно выманивала интимные фото, личную информацию и нецензурно общалась. Новый канал провел внутреннее расследование, после которого мы убедились, что эта девушка не имеет никакого отношения ни к одному проекту канала.

– Сейчас в нашей команде не работает кастинг-менеджер с таким именем, – объясняет руководитель отдела кастинга StarLightMedia Дмитрий Онищенко. – Мы проверили информацию по группам кастингов и нашли комментарии о менеджере Алине, которая якобы подбирает участников для проектов Нового канала. На самом деле это аферистка. Некоторые пользователи в группах пишут, что Алина просила сбросить им интимные фото и представлялась не только менеджером Нового канала, но и администратором чата с кастингом в Telegram.

Как проверить, действительно ли вы общаетесь с кастинг-менеджером?

Чтобы понять, общаетесь вы с настоящим кастинг-менеджером или с аферистом, Дмитрий советует обращать внимание на несколько моментов:

Реальный кастинг-менеджер всегда будет писать со своей настоящей страницы. И не будет предлагать перейти по ссылке на его страницу в других соцсетях. Единственную ссылку, которую может прислать кастинг-менеджер, – на заполнение анкеты с информацией, необходимой проекту.

Кастинг-менеджер должен четко отвечать на конкретные вопросы относительно проекта: когда стартуют съемки, сколько дней будут длиться, сколько эпизодов снимается. Если это реальный проект, кастинг-менеджер обладает всей информацией и может предоставить его описание. Поэтому задавайте как можно больше вопросов – если собеседник не может на них ответить, велика вероятность, что он не имеет никакого отношения к каналу.

Проверяйте информацию, которую вам предоставляют при разговоре. Например, если говорят, что проект, на который вас приглашают, купили у другого канала – это легко проверить в интернет-поисковике.

Всю актуальную информацию о кастингах Нового канала и ответы на вопросы относительно проектов можно получить на официальной странице кастингов: https://www.facebook.com/castingnovy/ или на сайте Нового канала https://novy.tv/ua/kasting /

Новый канал сожалеет, что кто-то, пользуясь его именем, вводит в заблуждение телезрителей. Будьте бдительны и осторожны!