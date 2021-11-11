ONUKA и The Maneken создали музыку «Украинского конструктивизма»

12 ноября 2021 звезда украинского электро-фолька ONUKA и известный саунд продюсер The Maneken, украинско-датский художник Сергей Святченко и датский балетмейстер Себастиан Клоборг представят мультимедийный онлайн проект «Украинский конструктивизм».

Украинско-датская творческая группа представляет кроссекторальное цифровое действо, основанное на глубоком исследовании архитектуры и истории Украины, и привлекает внимание к проблеме сохранения культурного наследия.

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«Поскольку феномен конструктивизма в мировом культурном дискурсе представлен исключительно как российский авангард и российский конструктивизм, главная идея нашего проекта – продвижение украинского конструктивизма как культурного бренда и самобытного элемента национальной идентичности», — комментирует соавтор сценария Soviet Modernism. Brutalism. Post-modernism. Buildings and Structures in Ukraine 1955-1991» Евгения Губкина.

Сценарий цифрового действа «Украинский конструктивизм» Евгения Губкина и историк Ярослав Переходько построили на реальных событиях. В центре сюжета – воспоминания о пребывании в Харькове в начале 1930-х годов Лотты Бэйсе – молодого немецкого архитектора-модерниста из Баугауза. Именно межвоенный период характеризуется острой противоречивостью и рядом трагедий украинского народа. События разворачиваются на фоне перехода от «социалистического строя» времен НЭПа и национал-коммунизма к «форсированной индустриализации» и тоталитаризму Сталина. Расцвет авангардных искусств, науки, архитектуры и подъем национального самосознания, характерный для украинских «бурных двадцатых», обрывается с появлением в Советском Союзе тоталитарной системы.

Амбассадоры проекта Ната Жижченко (Onuka) и Евгений Филатов (the Maneken), известные своим экспериментальным подходом к звучанию и неоднократно представлявшие Украину на мировых площадках, создали музыку «Украинского конструктивизма».

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Автор хореографии – мастер сторителлинга в танце и балетмейстер Королевского датского балета Себастиан Клоборг. Над декорациями и костюмами, интерпретирующими авангардное искусство сцены 1920-х годов, работал украинско-датский художник и архитектор, один из самых влиятельных художников в области коллажа, Сергей Святченко.

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