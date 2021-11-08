Александр Педан с дочерью нашли университет, где пациенты-манекены умеют терять сознание и рожать

Украинский вуз, поразивший мощностью и интерактивностью, ведущий Нового канала покажет в своем образовательном тревел-шоу

Любимый ведущий Нового канала Александр Педан вместе со своей 16-летней дочерью Лерой продолжают съемки социального проекта об университетах Украины «УниверCheck». В образовательном тревел-шоу для YouTube покажут правду о вузах, студенческой жизни в городах, общежитиях и всех интересных возможностях для молодежи. Недавно они посетили Харьковский национальный университет имени В. Н. Каразина.

– Недаром Харьков называют студенческой столицей Украины, – делится ведущий реалити «Эксы» и Improv Live Show на Новом канале. – Там очень классная инфраструктура для студентов, много бесплатных мест – всевозможные парки и даже зоопарк. Университет имени В. Н. Каразина находится в самом сердце города, на одной из самых больших площадей Европы – площади Свободы.

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Два здания, где находится вуз, построили для правительства, когда Харьков был столицей Украины. По словам Педана, это заметно сразу, ведь монументальное сооружение поражает и снаружи, и внутри.

– В университете находится музей археологии. Я не так много видел таких в Украине. Также есть музей истории Каразина, где показано, как здесь учились в имперские времена, какие были мундиры у студентов и преподавателей, – рассказывает новоканалец. – Еще в университете есть классные аудитории-лаборатории. А также симуляционный центр, где воссоздали больницу с палатами и пациентами. Пациенты – интерактивные манекены, управляемые компьютерами. Они умеют плакать, терять сознание, рожать и т.д. Оборудование, кстати, привезено из Израиля, США и Канады. В этом учебном заведении много разных специальностей. Экскурсию нам проводила девушка, которая учится на астронома. Интересно, что при общежитии есть Karazin Student Hall, где студенты могут проводить свободное время. Там стоят бильярдные столы, настольные игры, проектор для просмотра кино.

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Со съемок Александр и Лера Педаны уехали не с пустыми руками. Поскольку в университете есть собственный мерч, звездам подарили худи, чашки и всевозможные мелочи.

– Сразу почувствовала мощь Харьковского университета. Он дает много возможностей, – поделилась впечатлениями дочь звездного отца. – Город по атмосфере напомнил Киев, мне это импонирует.

Первые выпуски проекта можно будет увидеть на YouTube-канале Александра Педана в марте 2022 года. Следите за нашими новостями, чтобы узнать еще больше подробностей об университетах Украины.