Новая история равенства: в Украине впервые состоится MediaForShe Congress

Глобальное движение HeForShe от ООН Женщины и StarLightMedia начинают диалог о гендерном равенстве в работе украинских медиа. MediaForShe Congress – событие, где украинские медиа будут говорить об изменении подходов к представлению женщин в медиа и создании недискриминационного контента. Слоган конгресса – «Новая история равенства».

Четыре года подряд ООН Женщины в Украине проводит ежегодный HeForShe Congress – мероприятие, где прогрессивные бизнесы из разных сфер объединяются вокруг темы гендерного равенства и недискриминации.

– Стереотипы в отношении женщин и недостаточная представленность их в медиа играет значительную роль в возникновении предвзятого отношения, неуважения и даже насилия в отношении женщин и девушек, – сказала Эрика Квапилова, Председатель Офиса ООН Женщины в Украине. – Вместе с ключевыми стейкхолдерами в этой сфере, мы призываем к сбалансированному и нестереотипному изображению женщин в средствах массовой информации.

В этом году HeForShe Congress трансформируется в MediaForShe Congress и фокусируется на роли медиа в достижении гендерного равенства. В партнерстве с StarLightMedia – первой украинской медиагруппой, которая подписала Women’s Empowerment Principles – конгресс стремится объединить тех, кто создает истории и нарративы, представителей и представительниц всех типов медиа и жанров: от развлекательных и художественных в общественно-политических СМИ. Специальным партнером Конгресса стала компания Avon Ukraine.

– Я убежден, что медиа по силам изменить мир к лучшему, – сказал Александр Богуцкий, СЕО StarLightMedia. – Мы видим много подтверждений этому в нашей работе, это стремление отражается в ценностях наших людей в кадре и вне его. С этой верой в широкую ответственность медиаотрасли, ее возможности и партнерство создается MediaForShe Congress. Это площадка для объединения мощностей медиа, креаторов и креаторок, разделяющие ценности гендерного равенства и общей ответственности в ее достижении. Вместе мы можем создать новую историю – историю равенства, которая будет вдохновлять и поддерживать потенциал женщин, воспрепятствует гендерным стереотипам, лежащим в основе дискриминации и насилия. Мы благодарны ООН Женщины в Украине, всем лидерам и лидер-медиа, которые уже заявили о готовности присоединились к MediaForShe, и тем, кто присоединится в процессе. Эта цель вдохновляет и мы точно можем достичь ее, объединившись.

Цель MediaForShe Congress – дать мощный импульс для изменений в украинском медиаиндустрии. Организаторы Конгресса разработали специальный Конструктор обязательств, где руководство СМИ, креаторы и креаторки, журналисты, редакторы и другие игроки сферы смогут выбрать, как именно они могут ускорить достижение гендерного равенства в Украине.

26 октября, 14:00 — 19:00

Онлайн-трансляция MediaForShe Congress будет доступна на Facebook-странице ООН Женщины в Украине:

Регистрация для участия в событии – по ссылке.

Движение HeForShe, основанный ООН Женщины – это глобальное движение солидарности в поддержку гендерного равенства, в котором мужчины и мальчики становятся главными агентами изменений. С момента запуска в 2014 году, к кампании присоединились главы государств, ведущие ученые, руководители глобальных корпораций, спортсмены, художники и лидеры мнений, разделяющих философию гендерного равенства. В Украине движение HeForShe реализуется при финансовой поддержке Швеции.

StarLightMedia – крупнейшая медиагруппа Украина, объединяющая телеканалы ICTV, СТБ, Новый канал, ICTV Ukraine, ВОТ, М1 и М2. Первая украинская компания, подписала Women’s Empowerment Principles и публично отчиталась о достигнутом прогрессе в сфере гендерного равенства. Летом 2021 медиагруппа утвердила комплексную стратегию разнообразия и инклюзивности, охватывающая задачи по продвижению прав человека, равенства и противодействия дискриминации на рабочем месте, в партнерствах и контенте StarLightMedia.

Avon – компания, которая уже 135 лет поддерживает женщин, предлагая инновационные, качественные косметические товары. В структуру бизнеса Avon входят передовые исследовательские центры, на базе которых ведется непрерывная научная работа в области создании инноваций. Компания выпускает декоративную косметику, косметику по уходу за кожей лица и тела, парфюмерию, а также модные аксессуары и товары для дома — всего более 1000 новинок ежегодно.