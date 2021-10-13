Международный успех! Сериал Нового канала попал в мировые тренды

Проект медиахолдинга StarLightMedia попал в престижный международный список самых интересных новинок в мире телевидения

Сериал «Полкан» о душе полицейского в теле пса, который для Нового канала снял Vaverka Production, еще не вышел в эфир, а уже претендует стать мировым трендом! Он попал во Fresh TV Fiction — список самых интересных сериальных новинок мира, который презентует аналитическая компания The Wit в Каннах.

— Fresh TV — это конференция, которая проходит дважды в год на Каннском телерынке MIP (осенью проходит MIPCOM, весной — MIPTV). Он считается главным профильным мероприятием мира и ежегодно собирает тысячи профессионалов из всех стран, — объяснила начальник отдела международных продаж и ко-продукции SLM Ася Батаева-Докаленко. — Отбор проекта в презентацию на Fresh TV считается престижным — это показатель качества продукта, он существенно увеличивает шансы на его международные продажи.

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«Полкан» стал первым проектом StarLightMedia, который эксперты отобрали в список Fresh TV Fiction. А это значит, что сериал не просто сделан очень качественно, он еще и креативный, оригинальный и обречен на успех!

— Сериал «Полкан» понравился нам своим юмором, его персонажи — смешные и неординарные. На Fresh TV попадает немного комедий, но «Полкану» это удалось — этот юмор будет понятен и близок многим. Более того, международная аудитория может рассматривать его как комедийного «Комиссара Рекса», — поделилась впечатлениями генеральный директор международной аналитической компании The Wit Вирджиния Муслер.

Сериал «Полкан» — история матерого и циничного опера Павла Сафронова, который впал в кому, после чего его душа переселилась в дворового пса. Единственный, кто слышит голос полицейского, – его молодой напарник, лейтенант Слава Курочка, который только-только начал карьеру в полиции. Вместе с собакой он и будет расследовать преступления, то и дело попадая в комические ситуации. В главных ролях — Олег Гоцуляк, Тарас Цимбалюк, Юлия Буйновская, Дмитрий Вивчарюк, Александр Сугак и, конечно же, бордер-колли по кличке Челси.

Премьера сериала «Полкан» состоится весной 2022 года на Новом канале!