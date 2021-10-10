Упражнялись с ножами и побеждали фобии: завершились съемки фильма «Смак свободи» с Ирмой Витовской

Создатели фильма «Смак свободи» с Ирмой Витовской, Ириной Кудашовой, Шефом «Адской кухни» (Новый канал) Алексом Якутовым, победительницей «Евровидения» Джамалой, ведущей реалити «Супер Топ-модель по-украински» Аллой Костромичевой и финалисткой «Супермодели по-украински» Викой Маремухой перешли в стадию постпродакшна

Два месяца съемок на более чем 20 разных локациях Киева и Львова, десятки талантливых актеров и украинских звезд — и компания Ganza Film сняла первый украинский фильм о кухне «Смак свободи». Впереди — месяцы монтажа и написания авторской музыки к киноленте. Все для того, чтобы порадовать зрителей атмосферной и волшебной историей о кулинарном наследии невестки Ивана Франко Ольги. Она написала книгу «Первая украинская обще-практическая кухня», вокруг которой и разворачивается сюжет.

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— Съемки выдались очень интересными и насыщенными. Иногда было сложно в плане темпа и режима, потому что в нашей истории много ночных сюжетов. Большая часть съемок проходила во Львове. Только в один день пришлось переиграть планы из-за погоды, но понимая, каким дождливым бывает город, считаю, что нам и так крупно повезло, — рассказала сценарист и креативный продюсер фильма Елена Моренцова-Шулык Новому каналу.

Самым сложным был блок, который снимали в ресторанной кухне — ее художники-постановщики строили с нуля.

— Снимать кухню было сложнее всего. Я немного недооценил сложность постановки, кулинария — достаточно специализированная история, надо знать ее изнутри, ведь мы восстанавливали изысканные блюда высокой кухни. Это снималось очень долго и детализированно, — добавил режиссер фильма Александр Березань.

Кулинарные сцены обещают быть впечатляющими, ведь во время съемок было использовано больше 400 килограмм продуктов, 110 литров (приблизительно 314 порций) борща с мочеными яблоками, 400 яиц, 360 ушек с белыми грибами и черносливом, 70 литров свекольного кваса, 50 килограмм муки. А за достоверность отвечала исторический кулинарный консультант из Львова Марианна Душар (PaniStefa) — она помогала прорабатывать аутентичные рецепты из книги для разных сюжетных линий. Актеры также готовились к кулинарному блоку — учились профессиональным кулинарным движениям. И это еще не все!

— Дороже всего обошлась фуа-гра и морские гребешки в меню ресторана. Из экзотических продуктов у нас были кузнечики украинского производства, которых нам посоветовал Адский Шеф Алекс Якутов, — рассказала Новому каналу фуд-стилист Юлия Ильченко. — Над сценами с едой работали три фуд-стилиста и три повара. Было порезано восемь пальцев и побеждена одна фобия огня!

«Смак свободи» — фильм о молодой девушке-поваре Варваре (Ирина Кудашова), которая потеряла работу, потому что ее высокая кухня никому не нужна в придорожном кафе. Она убежала на запад страны. Неожиданная находка — книга Ольги Франко (Ирма Витовская) — поменяла ее жизнь навсегда. Проснувшаяся в ней любовь к традициям украинской культуры помогла девушке осуществить смелую мечту.

Кстати, генеральным медиапартнером киноленты «Смак свободи» стал Новый канал, а потому в 2022 году, на который запланирован выход фильма, его можно будет увидеть не только в кинотеатрах, но и эксклюзивно на Новом канале.