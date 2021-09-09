Кастинг-менеджер или аферист: от имени Нового канала украинцев приглашают на несуществующие пробы

У пользователей просят интимные фото и выманивают личную информацию

Новый канал атаковали аферисты. Неизвестная девушка, которая называлась кастинг-менеджером Нового канала, приглашала людей в соцсетях на несуществующие пробы, параллельно выманивая интимные фото, личную информацию и нецензурно общаясь. Новый канал провел внутреннее расследование, после которого мы убедились, что эта девушка не имеет никакого отношения ни к одному проекту канала.

– Сейчас в нашей команде не работает кастинг-менеджер с таким именем, – объясняет руководитель отдела кастинга StarLightMedia Дмитрий Онищенко. – Мы проверили информацию по группам кастингов и нашли комментарии о менеджере Алине, которая якобы подбирает участников для проектов Нового канала. На самом деле это аферистка. Некоторые пользователи в группах пишут, что Алина просила сбросить им интимные фото и представлялась не только менеджером Нового канала, но и администратором чата с кастингом в Telegram.

Как проверить, действительно ли вы общаетесь с кастинг-менеджером?

Чтобы понять, общаетесь вы с настоящим кастинг-менеджером или с аферистом, Дмитрий советует обращать внимание на несколько моментов:

Реальный кастинг-менеджер всегда будет писать со своей настоящей страницы. И не будет предлагать перейти по ссылке на его страницу в других соцсетях. Единственную ссылку, которую может прислать кастинг-менеджер, – на заполнение анкеты с информацией, необходимой проекту.

Кастинг-менеджер должен четко отвечать на конкретные вопросы относительно проекта: когда стартуют съемки, сколько дней будут длиться, сколько эпизодов снимается. Если это реальный проект, кастинг-менеджер обладает всей информацией и может предоставить его описание. Поэтому задавайте как можно больше вопросов – если собеседник не может на них ответить, велика вероятность, что он не имеет никакого отношения к каналу.

Проверяйте информацию, которую вам предоставляют при разговоре. Например, если говорят, что проект, на который вас приглашают, купили у другого канала – это легко проверить в интернет-поисковике.

Всю актуальную информацию о кастингах Нового канала и ответы на вопросы относительно проектов можно получить на официальной странице кастингов: https://www.facebook.com/castingnovy/ или на сайте Нового канала https://novy.tv/ua/kasting /

Новый канал сожалеет, что кто-то, пользуясь его именем, вводит в заблуждение телезрителей. Будьте бдительны и осторожны!