На кону миллион: Новый канал запускает реалити об отношениях с Лесей Никитюк и Романом Мищеряковым

Могут ли активные, уверенные в себе девушки раскрепостить застенчивых домоседов? А замкнутые интеллектуалы научить чему-то новому красоток с десятками тысяч фолловеров в Instagram? Ответы на эти вопросы даст новое реалити – собственная разработка Нового канала

В первый день осени Новый канал начал съемки реалити «Пара на миллион». В нем встретятся два разных мира: активные, уверенные в себе и раскрепощенные одинокие девушки, которые все знают про мир Instagram, моды и ивентов и полная их противоположность — сдержанные одинокие парни, которые все свое время посвящают работе, просмотру научных роликов на YouTube и чтению книг.

Уже в первом выпуске участники объединятся в 12 пар. И в таком составе будут проходить все последующие испытания для того, чтобы заработать один миллион гривен!

— Наш проект о том, как одиноким парням и девушкам, которые являются полными противоположностями, есть чему поучиться друг у друга, — объяснила руководитель проекта Надежда Цымбалару. — Парни будут помогать девушкам быстро принимать решения в сложных ситуациях, учить их контролировать эмоции. А девушки – помогать парням социально адаптироваться и раскрепощаться. Но самое главное, что все участники будут учиться строить отношения с противоположным полом: находить общие точки соприкосновения, переживать друг за друга, принимать друг друга со всеми слабостями и недостатками. И если у нас сложится хоть одна пара, которая будет вместе и после окончания проекта, вся команда будет счастлива.

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Чтобы найти лучших претендентов на миллион, команда потратила полгода! Особенно сложно было разыскать парней. Одних нет в соцсетях, у других нет телевизора — о кастинге они узнавали благодаря сарафанному радио, через знакомых. А вот девушкам к популярности не привыкать — из всех претенденток отобрали самых ярких. Некоторых из них вы видели в других реалити, на других, возможно, даже подписаны в Instagram. А помогут парам бороться за миллион звездные ведущие — королева Instagram и суперзвезда Нового канала Леся Никитюк и интеллигент, юморист и актер Improv Live Show Роман Мищеряков.

— Думаю, парням и девушкам удастся узнать друг от друга что-то новое, потому что вижу — они друг другу интересны, — говорит ведущая Нового канала Леся Никитюк. – Считаю, что каждому человеку есть чему поучиться в отношениях, особенно если люди кардинально разные. Не ломать характер, не менять жизненные принципы, а узнавать что-то новое и развиваться. Посмотрим, как с этим справятся наши участники.

У Леси за плечами — почти 10 лет работы в кадре, а Роман известен как актер юмористического жанра. Но вести реалити — новый опыт для них обоих.

— Я очень волновался, не знал, чего ожидать. В конце первого дня было впечатление, что мы снимаем уже вторую неделю, — улыбнулся Роман. — Реалити — это сложный, но очень-очень интересный опыт, за который я благодарен Новому каналу. Участники «Пары на миллион» — прикольные. Все разные, но с крутыми историями. Каждый со своими ожиданиями, стратегиями, принципами. И наблюдать за тем, как между ними будут складываться отношения, очень интересно!

Идея проекта «Пара на миллион» принадлежит генеральному продюсеру департамента по производству программ Нового канала Виктории Шульженко, а снимает его студия Анны Калины — StarLight Production (она же снимала третий сезон «Эксов», премьера которых состоится уже 14 сентября на Новом канале).