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Адский Шеф Алекс Якутов «прожарит» украинских селебритиз

Адский Шеф Алекс Якутов прожарит украинских селебритиз

30 августа Новый канал запускает на YouTube новый звездный кулинарный проект во главе с Адским Шефом. Первыми под горячую руку Алекса Якутова попадут Соня Плакидюк и Сергей Никитюк. Они продемонстрируют свои кулинарные таланты и попробуют выдержать адскую «прожарку» от Шефа.

В обычной ресторанной жизни Алекс Якутов проверяет профессиональные скилы поваров. А теперь его ждет другая кулинарная ревизия – во время готовки завтраков в YouTube-шоу Нового канала «Прожарено» он проверит поварские умения украинских звезд и поделится личными кулинарными лайфхаками. Пока Шеф будет готовить в две руки, гости попробуют приготовить то же блюдо в четыре. Каждый завтрак от Алекса Якутова хоть и будет выглядеть, как произведение кулинарного искусства, но приготовить его смогут даже те, кто никогда не увлекался кухней. Ведь кулинарную магию он будет творить из простых и доступных продуктов. И, главное, Шеф поделится со зрителями «фишками», способными превратить обычное блюдо в мишленовское! А первые, кто попробуют приготовить вкусный и сытный завтрак по рецепту Алекса Якутова – Соня Плакидюк и Сергей Никитюк.

– Мои коронные блюда – грибная юшка и борщ, – рассказывает Соня Плакидюк. – Борщ готовлю на меду. Все, кто его пробовал, сказали, что это страшный приворот. Обычно после него женихи тащат меня под венец (смеется).

Адский Шеф Алекс Якутов прожарит украинских селебритиз

Кстати, борщом может похвастаться и Сергей Никитюк. И не только этим блюдом.

– Я очень педантичен на кухне. Ненавижу, когда грязно. У меня все должно быть идеально чисто, – признается он. – Перед тем как начать готовить, выкладываю продукты и просчитываю, что за чем идет. А во время приготовления постоянно убираю.

Адский Шеф Алекс Якутов прожарит украинских селебритиз

Помогут ли эти умения звездной паре стать лучшими кулинарами «Прожарено» – узнаете сегодня. Ведь за работу на кухне каждая пара будет получать от строгого Шефа баллы.

И как бонус – после просмотра «Прожарено» каждый зритель узнает крутой рецепт завтрака, который сможет приготовить сам! Не только ведь овсянку есть по утрам! Следите за YouTube Нового канала 30 августа и не пропустите в 17:00 премьеру кулинарного шоу.

Уже 6 сентября в 19:00 состоится грандиозная премьера кулинарного реалити Нового канала «Адская кухня».

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