Угадывай живописные уголки Украины и выигрывай призы от Нового канала

Ко Дню Независимости Украины Новый канал объявляет конкурс! В течение пяти дней в эфире будут появляться графические заставки-поздравления из разных уголков страны. Чтобы принять участие в конкурсе, нужно узнать изображенные локации и написать их названия под соответствующими постами в официальных соцсетях Нового канала в Instagram и Facebook.

Всего разных заставок с поздравлениями ко Дню Независимости Украины будет шесть, и с 20 августа по 24 августа вы сможете увидеть их все в эфире Нового канала. Нужно узнать, какие именно живописные уголки нашей страны вы увидите на экране, обязательно назвать все шесть и написать правильный ответ в комментариях под постами в официальных социальных сетях Нового.

Среди всех участников конкурса, которые пришлют правильные ответы до 12:00 25 августа, рандомным способом будут разыграны пять призов – наборов сувенирной продукции Нового канала. Три набора мы разыграем в Instagram и еще два – в Facebook.

Поэтому внимательно следите за эфиром Нового канала с 20 по 24 августа 2021 года, угадывайте живописные локации Украины и выигрывайте приятные призы!

Официальные правила конкурса – здесь.