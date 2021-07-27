8 причин окунуться в отрыв на White Nights Festival. Africa

Один из самых фантазийных фестивалей электронной музыки White Nights 13 и 14 августа будет посвящен наиболее загадочному континенту. После мистического Тулума мы окунемся в мир удивительной и контрастной Африки. Почему отрыв на White Nights Festival. Africa обязателен этим летом? Сейчас разложим все по полочкам.

White Nights Festival. Africa — это путешествие к своим истокам и глубинам африканской мифологии.

Все мы родом из Африки — континента, где сохранились настоящие эмоции и первобытный вайб. Чтобы почувствовать свою сущность, не стоит лететь в Намибию или ЮАР. Приезжай на Арт-завод «Платформа», где воссоздадут атмосферу и вайб континента благодаря тоннам оригинальных декораций и многообразию сцен и образов.

Человек-пантера и человек-крокодил, прогуливающиеся улицами фестиваля, танцы племени Масаи, мифические создания «белой» Африки, предсказания верховного колдуна — все это часть атмосферы будущего White Nights Festival. Africa.

White Nights Festival. Africa — это музыкальная синергия, где каждый звук является частью ритуала освобождения эмоций .

Сбросить с себя кем-то навязанные характеристики и стать собой поможет музыка. Мастерски скрещивать африканское шаманство с современными битами будут звезды со всего мира на 7 фестивальных сценах.

Среди хедлайнеров:

легенда мировой электронной сцены, новатор, провокатор и любитель эклектики, который почти в одиночку положил начало возрождению восьмидесятых, DJ Hell. Он болеет за мюнхенскую Баварию, сотрудничает с фэшн-иконой Донателлой Версаче, обожает мамино жаркое из свинины и зажигает эпохальными сетами клубы от Нью-Йорка до Токио. Настал черед украинской столицы;

знаменитый австралийский битбоксер, музыкант и продюсер DUB FX , который путешествует по миру и выступает, создавая музыку только с помощью собственного голоса, луп-станции и педали эффектов;

она стояла у истоков семьи Diynamic Music: вместе с Mladen Solomun и Adriano Trolio, создателями известного всем меломанам лейбла Diynamic, открыла в Гамбурге легендарный клуб EGO. MAGDALENA выступит на Белых ночах с невероятным сетом.

На каждой из сцен фестиваля будут звучать свои стили и господствовать своя атмосфера:

MAIN STAGE станет местом, где можно будет услышать исключительно живые выступления артистов. Там зажгут DUB FX , Gо-A , Junket , ТОНКА , MISHUKOV & BOGDANOV feat Max Katl, Anna Shcherbakova, DariaBlyzniuk и еще SPECIAL GUEST;

BACKYARD STAGE встретит поклонников Techno, Progressive и Melodic. На этой сцене представят свои шоукейсы KOLO и APLAY ( Smailov & Weizman, 8Kays, VOTUMA , Leri, Diana jo), а также выступят суперзвезды MAGDALENA , Miss Monique и DJ Hell;

SPECIAL STAGE станет оплотом транса (с хедлайнерами OMNIA и ANNA LEE , а также ( Sun Riser и Azotti ) и драм-н-бейса (с хедлайнерами TAPOLSKY и DERRICK & TONIKA, а также артистами Slimjah b2b Airbas ft. MC No Limit, Indi Woods b2b Dub Hed, Naum b2b Danny Roll и MC Ned);

GREEN STAGE будет радовать Live band, Dub, Funk, Soul и Electronica от таких музыкантов: Stereoigor, krapka;KOMA , J SCOPE , Novikov & Shumsky, Sasha Dog , Wonder Land Band;

INSIDE STAGE будет призывать к себе отборными Hip-Hop, Rap, Scratch battle, MC. За них в ответе POWER FM Party Radio и такие артисты: Mark House , Шершень , Midnight Daddies , KAEF , Get Better , NKNKT, Y: K , Special Key , Walid, TRICKY NICKI , TRIISH и Madison;

BECHEROVKA STAGE подарит Afro House, Organic и Deep House. Там зажжет сильнейший состав диджеев известного одесского музыкального проекта The ROOM ( Yaki , Lirity , Den Maar );

BOHO STAGE порадует House и Tech House. На этой сцене представят свои шоукейсы SkyBar ( Aplombo , AWL Alexander , The Advocate , Manficha , Postig Comax) и RIM Records (Franc, Mr.Sunny , Shtenge , Anton Bykov , Alevtina и Odeum ).

White Nights Festival. Africa – это компиляция первобытного с современным через призму искусства.

Свои тематические арт-творения на фестивале представят лучшие украинские художники. Егор Лемзяков презентует серию работ The Rumble in the Jungle в стиле абстрактного экспрессионизма. Демьян Ферий покажет произведения в технике диджитал-коллаж о высоких идеалах. MISHA KUSH, который возглавил организацию для помощи птицам-инвалидам, представит работы, главным персонажем которых является голубь Валера. Лилия Кувалдина презентует серию картин COLOR, где показывает совершенство и красоту людей, независимо от расы и цвета кожи. Сергей Рожин представит медиаторский проект «Рабы Малевича», освещающий современное искусство для общества через парадигму здравого смысла, юмора и сатиры. Юля Кисель покажет серию видеосюжетов, главным героем которых является Awhoivan, персонаж, олицетворяющий застывшую эмоцию эмоционально восторженного ума. Мария Зражаева представит портреты, открывающие тему настоящей жаркой Африки. Основная идея произведений – через призму ярких красок поразить зрителя эмоциональной экспрессией, которая сосредоточена и внутри человека, и извне.

Участники институции X-Platform и Creative Media Systems предлагают нестандартный подход к современному дизайну и медиаархитектуре, формируют образ прогрессивного города, используют инновационные технологии и решения. Они представят на фестивале сразу несколько работ: DARUMA, Cerebra: L A 8 Y R I N T H, «Терраморфинг», «Эквилибр», «Метанойя» из серии «Новая Мифология».

White Nights Festival. Africa – это открытие загадочной части света через кино.

Международный этнографический кинофестиваль «ОКО» представит на фестивале три ленты об удивительном континенте – «Поговорим о снах», «Афро-волосы и другие мифы» и «Мисс Соблазн». Цель «ОКО» – проиллюстрировать повседневное сердцебиение малых и больших народов, жителей сел и городов.

White Nights Festival. Africa – это отражение истинного африканского стиля.

И речь здесь не только про афро-панк дресс-код. На фестивале пройдет атмосферный модный перформанс французского бренда Iwo Couture дизайнера Микеланджело Сала. Он работает в афро-японском стиле, а его вещи с успехом продаются в магазинах Бразилии, Франции (в частности, в парижском ЛГБТ-шопе Agogogang), Великобритании и Конго. Дополнят образы дизайнера на показе аксессуары от парижан Pallaya и Nacho.

White Nights Festival. Africa – это вкусы Африки и любимые бары .

Бары будут радовать на фесте особенными алкогольными напитками и коктейлями. А в придачу к гурманскому наслаждению обещают удивить необычными подачами и декором баров с африканским привкусом.

White Nights Festival. Africa – это адреналин в крови и жизни в движении.

На фестивале найдется место и для спорта. Ищите локацию для активного досуга, где можно поиграть в настольный футбол, освоить балансборд и принять участие в конкурсах и различных активностях под диджейские сеты.

White Nights Festival. Africa – это маркетплейс, где можно будет собрать феерический афро-панковский образ.

Многие бренды и магазины оденут и подберут вам тематические африканские аксессуары прямо на фестивале. Более того – в маркет-зоне можно будет сделать тату, купить винил и погрузиться в культуру древнего индейского напитка — какао.



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Не обойдется на фестивале и без традиционных развлечений: 20 баров, фуд-корт от Ulichnaya Eda, Lounge Zone, многочисленные тематические фотозоны, Mapping.

«Никто не может противостоять соблазну Африки», – говорил Редьярд Киплинг. Да и зачем противиться? Поддайтесь наконец этому желанному соблазну на White Nights Festival. Africa!