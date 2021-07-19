Выходные в августе 2021: будут ли дополнительные выходные

Сколько же будет выходных дней в августе 2021 и удастся отдохнуть немного больше, чем обычно, читайте в материале.

Третий месяц лета обещает быть менее жарким, чем второй. Однако тепло, солнышко и дополнительные выходные точно порадуют всех. Времени хватит и на пляжах поваляться, и попутешествовать по интересным местам в Украине. В августе будет 10 выходных дней, вместо привычных 8.

День независимости Украины и День государственного флага

24 августа мы отмечаем очень важный государственный праздник — тридцатый День независимости Украины, который в этом году выпадает на вторник. Поэтому понедельник, 23 августа, будет также выходным днем, но переносится на субботу — 28 августа. К тому же, 23 августа — День государственного флага. В целом, День независимости подарит целых 4 выходных: 21, 22, 23 и 24 августа.

В этом году у Украины юбилей — 30 лет независимости. Поэтому празднование продлятся три дня. Власти обещают провести большой военный парад, в частности на море в Одессе и в Днепре. Также можно будет посетить большой концерт в «Олимпийском» и в оперном театре Киева. Поэтому традиционно одеваемся в самые красивые вышиванки, украшаем себя лентами и веночками, и идем праздновать всей страной! Будет точно ярко и весело. Но не стоит забывать и о масках и социальной дистанции, ведь помним, что коронавирус никуда не девается.

Выходные в июле 2021: будут ли дополнительные выходные

Ну и традиционно остаются нерабочими субботы и воскресенья: 1, 7-8, 14-15, 21-22 и 29 августа. Представляешь, как это много и сколько всего интересного можно придумать для отдыха?

Поэтому не теряй возможности и наслаждайся выходными последнего летнего месяца! Мы же все так ждали тепла.

Фото — iStock

Читай также:

Арабатский отдых: топ локаций одного из самых известных украинских курортов