Программа Новый канал на неделю с 5 по 11 июля 2021

Программа Нового канала на неделю с 5 по 11 июля 2021 уже на сайте! Скорее сохраняй страницу в закладки, чтобы не пропустить любимые проекты и фильмы. А их, поверь, будет очень много! ТВ-программа на Новом канале на следующую неделю обещает больше десятка крутых фильмов и интересных захватывающих шоу с участием топовых звезд. Не пропусти!

Программа Нового канала на неделю с 5 по 11 июля 2021: самое интересное

Программа Нового канала на понедельник – 5 июля 2021

9:15 – телесериал «Гримм»

«Гримм» – американский фэнтези-телесериал, основанный на сказках братьев Гримм. Сюжет крутится вокруг детектива Ника Бёркхардта из отдела убийств, который также является потомком группы охотников на сверхъестественное. Такие, как Ник, могут видеть в людях «существ» и уничтожать их, защищая человечество.

11:00 – телесериал «Сверхъестественное»

«Сверхъестественное» – популярный фэнтези-сериал канала The CW, созданный режиссером и сценаристом Эриком Крипке. В центре сюжета – братья Сэм и Дин Винчестеры, которые путешествуют по США на чёрном автомобиле Chevrolet Impala 1967 года выпуска. Они являются охотниками на нечисть: расследуют паранормальные явлениями и сражаются с порождениями зла – демонами, призраками, вампирами, оборотнями…

16:50 – игровое шоу «Хто зверху?»

«Хто зверху?» – адаптированный Новым каналом формат шоу «Battle of the Sexes» телекомпании «Talpa». Над созданием проекта работает Творческое объединение Елены Антоновой («Україна чудес», «Хто зверху?», «СуперИнтуиция»). Правила проекта простые: женская и мужская команды игроков под руководством Леси Никитюк и Сергея Притулы, проходя через непростые испытания, набирают баллы и выясняют, кто же сверху? Мальчики или девочки? Победителя в конкурсах определяет невидимый пан судья, он же Александр Педан.

19:00 – проект «Аферисты в сетях»

«Аферисты в сетях» – остросоциальная программа Нового канала, неизменным автором и ведущей которого является Елена-Кристина Лебедь. Команда проекта уже шесть лет подряд ловит в свои сети и мошенников с сайтов купли-продажи, и любовных аферистов с сайтов знакомств, и даже неверных (а если пройдут проверку, то верных) мужей.

Программа Нового канала на вторник – 6 июля 2021

1:40 – развлекательное шоу Improv Live Show

Improv Live Show – совершенно новый для Украины развлекательный формат. Здесь нет сценария – все построено на импровизации, филигранном юморе, обратной связи со зрителями и быстроте реакций. Никто из участников не представляет, что произойдет с ним в следующую минуту. Весь юмор придумывается «здесь и сейчас», на сцене, перед зрителями. Чистая импровизация. К шуткам, которые рождаются у импровизаторов во время шоу, добавляются юмористические конфликты, которые «подбрасывает» ведущий. Гости в зале тоже становятся непосредственными участниками шоу и предлагают свои темы и героев для миниатюр.

14:45 – фильм «С меня хватит»

«С меня хватит» – драматический триллер, созданный режиссером Майклом Эптедом. Главную роль в фильме исполнила очаровательная Дженнифер Лопес. По сюжету, ее героиня, официантка Слим, встречает богатого незнакомца Митча. Эта встреча переворачивает жизнь девушки с ног на голову. Митч и Слим влюбляются, женятся, покупают красивый дом и становятся родителями. Но однажды их счастливой жизни приходит конец…

21:05 – фильм «Роковая страсть»

«Роковая страсть» – американский фильм, снятый режиссером Джеймсом Грэем. Он рассказывает об учительнице литературы по имени Клэр, которая тяжело переживает измену мужа и готовится к разводу. Неожиданно в соседский дом переезжает молодой человек по имени Ной. Симпатичный незнакомец сначала помогает по хозяйству, потом становится лучшим другом, а через некоторое время, воспользовавшись случаем, оказывается и в постели с Клэр. Женщина считает все случившееся ошибкой, но Ной с ней не согласен. Требуя внимания к себе и к своим чувствам, молодой сосед переходит все границы и превращается в безумного преследователя…

Программа Нового канала на среду – 7 июля 2021

14:55 – фильм «Клетка»

«Клетка» – психологический триллер режиссера Тармеса Сингха, который вышел на экраны в 2000 году. Главную роль в фильме исполнила певица и актриса Дженнифер Лопес. По сюжету, в заброшенном сельском доме серийный убийца-психопат Карл Старгер конструирует клетку, в которой садистским способом убивает молодых девушек. Со временем ФБР удается отыскать убийцу, но при захвате его ранят, из-за чего Старгер впадает в кому. За помощью в расследовании ФБР обращается к Кэтрин Дин — талантливому психотерапевту, которая принимает участие в изучении революционных методов лечения. Кэтрин может проникнуть в разум убийцы и узнать, где находится жертва, однако всё оказывается далеко не так просто.

21:10 – фильм «И пришел паук»

«И пришел паук» – американский триллер 2001 года с легендарным Морганом Фрименом в главной роли. Картина является вольной экранизацией одноименного романа Джеймса Паттерсона и сиквелом фильма «Целуя девушек». В центре сюжета – дочь сенатора Роуза, девочка по имени Меган, которую похитили. Преступник оказывается оригиналом, каких мало: вместо того чтобы спокойно дождаться своего заслуженного выкупа, он начинает играть с полицией в опасную игру, основными участниками которой становятся доктор Алекс Кросс и Джез Флэниган, его новая напарница из секретной службы, охранявшей школу.

Программа Нового канала на четверг – 8 июля 2021

14:50 – фильм «Вторжение: Битва за рай»

«Вторжение: Битва за рай» – австралийский приключенческий фильм, снятый режиссером и сценаристом Стюартом Битти. В основе сюжета – одноименный роман Джона Марсдена. Повествование в фильме идет от лица семнадцатилетней девушки по имени Элли Линтон — одной из семерых подростков, ведущих партизанскую войну против вторгшихся войск некой иностранной державы в их вымышленном родном городе Уирроуи в Австралии.

22:45 – фильм «Ловушка»

«Ловушка» – американский детективный фильм режиссера Джордана Пила, один из самых напряженных триллеров 2017 года. По сюжету, чернокожий фотограф Крис Вашингтон, едет знакомиться с родителями своей белой девушки по имени Роуз Армитаж. Крис очень переживает, ведь Роуз не предупреждала своих близких о том, что встречается с афроамериканцем. Попав в имение семьи Роуз, Крис узнает о том, что в доме Армитаж происходят странные вещи и царит мистическая атмосфера. Более того, парень замечает, что родители его девушки слишком наигранно к нему относятся, а среди гостей семьи Армитаж он находит недавно пропавшего черного парня, который ведет себя очень странно.

Программа Нового канала на пятницу – 9 июля 2021

13:55 – фильм «Миссия невыполнима: Нация изгоев»

«Миссия невыполнима: Нация изгоев» – приключенческий боевик режиссера Кристофера Маккуорри, который является продолжением фильма «Миссия невыполнима: Протокол Фантом». Главную роль сыграл харизматичный Том Круз. По сюжету, отряд «Миссия невыполнима» расформировывают, и Хант вместе с членами команды остается не у дел. В то же время в мире начинает действовать международная преступная организация Синдикат, состоящая из профессиональных убийц и спецагентов, уровню подготовки которых могут позавидовать многие государственные структуры. Их цель – установление нового мирового порядка, и для ее достижения они готовы пойти на любые, даже самые крайние меры…

19:00 – фильм «Нерв»

«Нерв» – американский молодежный триллер, созданный режиссером Генри Джустом в коллаборации с Эриелем Шульманом. В основу сюжета лег одноименный роман Джинн Райан. Фильм рассказывает о семнадцатилетней девушке по имени Ви, которая решает доказать своей подруге Сидни, что она не закомплексованная тихоня. Для этого она принимает участие в невероятно популярной онлайн-игре «Нерв». Наблюдатели игры платят деньги игрокам за то, что те выполняют придуманные ими задания. С каждым разом испытания становятся все опаснее. Некоторые игроки уже погибают…

22:55 – фильм «Паранойя»

«Паранойя» – молодежный триллер, снятый по мотивам фильма Альфреда Хичкока «Окно во двор». По сюжету, после гибели отца жизнь Кейла изменилась. Да еще когда один из школьных учителей Кейла позволит себе бестактную шутку по поводу отца, Кейл ответит ему так, что окажется в суде. Его приговаривают к домашнему аресту: он должен носить на ноге браслет, который сигнализирует полиции, если он отойдет от дома дальше, чем на тридцать метров. Теперь он сходит с ума в собственном доме…

Программа Нового канала на субботу – 10 июля 2021

10:00 – тревел-шоу «Орел&Решка. Земляне»

«Орел&Решка. Земляне» – новый сезон легендарного проекта о путешествиях «Орел&Решка». За десять лет своего существования шоу показала зрителям практически всю планету — популярные и не очень достопримечательности, настоящие чудеса света, адские и райские места. Но в новом сезоне путешественники сделают акцент на людях: отсюда и название — «Земляне».

11:10 – тревел-шоу «Орел &. Решка. Чудеса света»

«Орел &. Решка. Чудеса света» — сезон самых неизведанных чудес нашей планеты легендарной программы о путешествиях. Места, которые покажут тебе Антон Зайцев и Василиса Фролова, ведущие тревел-проекта, не отмечены в туристических буклетах и путеводителях. Но они точно стоят того, чтобы о них узнали!

18:55 – фильм «Угнать за 60 секунд»

«Угнать за 60 секунд» – американский боевик 2000 года, созданный режиссером Домиником Сена и сценаристом Скоттом Розенбергом. Главную роль исполнил Николас Кейдж. Сюжет фильма крутится вокруг легендарного вора по кличке Мемфиса, который может за считанные секунды угнать любой автомобиль. Однако на этот раз ему предстоит сделать невозможное: чтобы спасти своего брата, Мемфис должен за одну ночь угнать 50 первоклассных машин. Чтобы вырваться из двойного капкана мафии и полиции, он должен следовать одному принципу — не останавливаться.

Программа Нового канала на воскресенье – 11 июля 2021

10:00 – фильм «Ловушка для родителей»

«Ловушка для родителей» – американская семейная комедия, снятый режиссером Нэнси Мейерсом. Главные роли в фильме исполнили Деннис Куэйд, Наташа Ричардсон и Линдси Лохан. В центре сюжета – две совершенно разные девочки, которые все же имеют кое-что общее, а именно: Энни никогда не видела своего отца, а Холли всегда мечтала о матери. Они совершенно случайно попадают в один и тот же детский лагерь и обнаруживают, что похожи друг на друга, как две капли воды. Кроме того, они обе отлично играют в покер, у них одинаковые медальоны, аллергия на клубнику и обе девочки родились 11 октября.

22:00 – фильм «Сумасшедшая езда»

«Сумасшедшая езда» – американский триллер режиссера Патрика Люссье, вышедший в 2011 году. В центре событий герой, идущий по следу негодяев, убивших его дочь. Главный герой «слетает с катушек», прыгает за руль своего автомобиля и начинает мстить, оставляя по обочинам дороги трупы похитителей.