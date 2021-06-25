Заповнюй анкету і ставай учасником нового кулінарного реаліті!

Новый канал объявляет кастинг в кулинарное реалити, которое поможет владельцам ресторанов и кафе спасти бизнес.

Ваше заведение находится на грани закрытия после карантина? Перестало приносить прибыль? Шеф реалити «Адская кухня» Алекс Якутов поможет вывести бизнес на новый уровень: покажет недочеты в меню и интерьере, возьмет управление на себя и абсолютно бесплатно за неделю спасет ваш бизнес!

К слову, Алекс Якутов – не только крутой Шеф, а и опытный менеджер, который хорошо знает, как вывести ресторан в ТОП. Алекс не только руководит одним из самых популярных заведений Киева, а и помогает открывать рестораны в разных городах Украины и имеет большой опыт в этом деле.

Участие в новом реалити смогу принять владельцы ресторанов, бизнес которых на грани краха после карантина или по какой-то другой причине. При этом есть еще несколько важных условий! Ваш ресторан или кафе должны быть единичным заведением, а не частью сети. Это может быть семейный бизнес, в который вложены собственные деньги или на который взят кредит. И самое главное — владельцы или владелец обязательно должен работать в заведении (поваром, управляющим, бухгалтером и т.д.).

Читай: Шеф «Адской кухни», Ира Кудашова и Ирма Витовская – в драматической комедии «Смак свободи»

Если всё вышеупомянутое про вас и ваше кафе (ресторан) – вы потенциальный участник нового кулинарного реалити! Заполняйте анкету прямо сейчас на сайте Нового канала и получите шанс вывести ваше кафе или ресторан на новый уровень с помощью Адского Шефа Алекса Якутова.