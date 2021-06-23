Где отдохнуть в Украине летом: топ-места от ведущих Нового канала

Александр Педан любит путешествовать в будние дни, Сергей Притула продолжает покорять вершины, а Елена-Кристина Лебедь путешествует по нарядным городам

Отдых в Украине доступен без ПЦР-тестов, паспорта вакцинации и самоизоляции. В стране есть море, горы и множество живописных и архитектурных местностей. Ведущие Нового канала поделились привлекательными направлениями для хорошего отдыха как с семьей, так и шумной компанией.

Читай: Пляжи Киева: где можно отдохнуть и искупаться летом 2021

Львов и Одесса по-новому – от ведущего реалити «Эксы» Александра Педана

– Как только попадаешь в этот город, сразу чувствуешь себя героем какой-то сказки или исторического романа, – признается ведущий. – Последний раз мы были во Львове в будний день, поэтому имели возможность спокойно погулять по городу. Туристические места в Львове найти «на изи». Просто открывайте гугл, и там все есть. Только пару дней можно ходить по самому центру: Площадь Рынок, множество красивых домиков вокруг, храмы, костелы. Плюс, базарчики, ресторанчики, кафе, пивоварни, львовские наливки. А еще ведь надо обязательно покофейничать, как говорят львовяне! Как по мне, Львов претендует на звание «столица Украины» так же, как и Киев. Советую Львов на уик-энд, или еще лучше в будние дни. Если так случилось, что вы никогда не были во Львове, то поскорее исправляйте эту ужасную ошибку.

Также Александр рекомендует украинцам вырываться при любой возможности в Одессу. И хотя сам любит этот город не в сезон, уверен – там всегда кайфово.

– Иногда так важно отдохнуть и отключиться от всего обыденного, – рассказывает ведущий. – Одесса – город контрастов и уникальной атмосферы. Честно, таких красивых и стильных людей я нигде не видел. Да простят меня киевляне. Все такие чиловые, расслабленные и раздетые. Пью свой колд-брю, гуляю по маленьким дворикам и снова открываю что-то новое, хотя был в Одессе 153740 раз.

Must-see в Украине от ведущего «Хто зверху?» Сергея Притулы

Сергей говорит, что не обязательно гонять по миру, чтобы увидеть нечто прекрасное. Для этого есть невероятные, живописные и абсолютно доступные по деньгам места. Например, Карпаты:

– У Карпатах, насправді, є чимало привабливих гір, але Тростян — моя любов, – рассказывает ведущий. – Висота – 1232 метри, і на кожному вас чекають незабутні враження. Там і смереки, і полонини, і катання на квадроциклах.

Умеет Притула отдохнуть и в пределах Киевской области. И вам советует:

– Про Трипілля ви, звісно, знаєте. Та чи чули про Витачів? Якщо не чули, то вам сюди. Сучасний Витачів — це мальовниче селище, але колись це був дуже важливий торговий та військовий порт-фортеця на Дніпрі. Я. чесно, ніколи не уявляв, як там можна було воювати, коли тебе відволікають такі розкішні краєвиди? Там реально зачаровані місця і природа фантастична. Шукайте гору Красуху. З неї відкривається такий краєвид, який ви ніколи за гроші не купите.

Маршрут путешествия по Западной Украине от ведущей «Аферистов в сетях» Елены-Кристины Лебедь

– В этом году мы с любимым уже побывали во Львове, Ужгороде, Ивано-Франковске и Коломые, – рассказывает ведущая. – А еще заехали в Невицкий замок, расположенный в 12 км от Ужгорода. Поездка получилась насыщенной и очень интересной. Кстати, утренний Львов прекрасен, и львовский сырник на завтрак тоже! В нарядном Ивано-Франковске встретили день рождения нашей именинницы – Сары. Ей исполнился один год! В Ужгороде советую посетить центр города и магазин «Леквар», в котором продают всевозможные сладости прямо в бочках.

Top photo: IStock

Читай также:

Выходные в июле 2021: будут ли дополнительные выходные

Когда День Конституции Украины и история праздника