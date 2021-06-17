Потап — «Экзорцизм»: премьера нового клипа. Не пропусти!

17 июня Потап (ПТП) представил свой новый клип на песню «Экзорцизм»

Главный герой – творец, который обуян страстями. До того, как происходит судьбоносная встреча с Любовью, его душа полна терзаний и противоречий. Героиня – олицетворение Любви, она играет решающую роль в судьбе Героя: излечивает его душевные раны, делает его лучше и сильнее, усмиряет в нем бесов и, подобно обряду экзорцизма, изгоняет из него дьявола.

— Сюжетная линия клипа повторяет линию моей собственной судьбы. Я, как актер, во многом отдался талантливейшему кинорежиссеру Стасу Капралову: рассказывал ему свою историю, а он облекал её в художественную форму, наполняя кинематографическими элементами. У нас получился мини-фильм с элементами хоррора про волшебную и целительную энергию любви, – рассказал сам Потап.

Неслучайно режиссером клипа стал Станислав Капралов – украинский кинорежиссер, известный на весь мир своими работами в жанре триллер (его дебютный короткометражный фильм Sui Caedere получил платиновую награду на Хьюстонском кинофестивале, а дебютный полнометражный американо-украинский фильм-триллер Let It Snow купил Голливуд):

— Когда я услышал песню в первый раз, мне сразу пришли кадры, движения, образы…Захотелось добавить чего-то «демонического», элементы хоррора, сделать мини-фильм. Я показал Потапу и получил от него ответ: «Да, все так, именно так я ощущал себя, когда писал эту песню, только в образах и картинках. Моей задачей было передать визуально все смыслы, — поделился Станислав Капралов.

«Экзорцизм» – чувственная работа, пронизанная мистикой. Вот несколько фактов в подтверждение:

— Потап написал эту песню в пятницу 13 и считает ее самой любимой и волшебной в альбоме: «Так глубоко на эту тему я еще не говорил. Для меня это песня-находка – в плане вокала, аранжировки и смысла. Думаю, она будет поворотной в моем творчестве и затронет многие души и сердца», — рассказал Потап.

— Главную героиню ­зовут Анастасия Король – первые буквы имени и фамилии совпадают с именем жены Потапа Насти Каменских. Вот как он сам комментирует это совпадение: «Она – Настя, а Потап и Настя – всегда хорошее сочетание. Если ангел должен как-то выглядеть, то он выглядел бы, как Настя Король».

— Во время съемок возобновилась давняя фобия Потапа и вот, как он сам, об этом рассказывает: «Самое большое испытание для меня в клипе – надеть линзы черного цвета. Я боюсь, когда к глазу что-то подносят – это моя фобия». Поэтому эффект черных глаз делали на этапе постпродакшна.

— Чтобы передать особенную атмосферу работы, основную часть клипа снимали ночью и продолжили на рассвете – на Киевском море. По этой же причине отдельные кадры сняты на плёнку.

Еще одним испытанием для Потапа стали откровенные сцены:

— Для меня, как для автора, эта песня оголенный нерв, потому не обошлось и без откровенных сцен. Любовь не терпит вранья, а правда иногда бывает абсолютно голой, — поделился Потап.

Иногда, чтобы засиять новым светом, нужно познать затмение. Откровенный кинодиалог ПТП с самим собой и зрителем – уже на YouTube. Напоминаем, что «Экзорцизм» – трек из нового сольного альбома ПТП – «Без рекламы», который доступен на всех музыкальных цифровых площадках.

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