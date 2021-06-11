TikTok Нового опередил аккаунты всех украинских телеканалов

Digital-отдел Нового канала продолжает покорять вершины

На этот раз победу команде принес аккаунт на популярной интернет-платформе TikTok. Он был создан в конце июня 2019, и всего за два года опередил все украинские телеканалы по количеству подписчиков и просмотров.

Сейчас за аккаунтом Нового канала в TikTok следят 213 400 фолловеров. Второе и третье места по количеству подписчиков занимают соответственно телеканалы «ТЕТ» (212 600) и «1+1» (150 300). Все остальные ТВ-конкуренты Нового в TikTok собрали меньше 100 000 подписчиков. Что же, гордиться команде есть чем!