Рецепт пирога со спаржей от Шефа «Адской кухни»

Алекс Якутов рассказал, как быстро приготовить спаржу в слоеном тесте

Пришло время насладиться сезоном спаржи сполна. Она полезна, а ее вкус бесподобен. Спаржа прекрасно дополнит ваши любимые завтраки или станет идеальной начинкой для пирога. Шеф «Адской кухни» (Новый канал) Алекс Якутов делится простым рецептом приготовления пирога со спаржей.

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Ингредиенты для пирога:

0,5 кг – слоеного теста

1 кг – спаржи

100 г – сыра пекорино

2 веточки розмарина

2 шт. – чеснока

30 г – оливкового масла

Много свежей сезонной зелени – укроп, петрушка, лук

1 шт. – желток

Ингредиенты для соуса бешамель:

30 г – сливочного масла

2 ст. л. – муки

300 мл – молока

Соль по вкусу

Приготовление:

В небольшой кастрюле растопите масло и всыпьте муку. Влейте молоко и добавьте соль, перец. Постоянно помешивайте до загустения. Раскатайте тесто толщиной 10 мм до 20-30 см. В центр налейте соус бешамель. Оставьте край 1 см и смажьте его желтком. Так край пирога будет красивым и хрустящим. Промойте спаржу и обрежьте окончания ножек. Выложите ее в центр равномерно по всей длине. Сбрызните оливковым маслом. Поставьте в духовку, разогретую до 180 градусов, на 30 минут. Достаньте из духовки и посолите. Натрите сыр и посыпьте им пирог. Порвите руками зелень и посыпьте ею пирог.

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