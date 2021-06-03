Новый каналНовостиРецепт пирога со спаржей от Шефа «Адской кухни»

Рецепт пирога со спаржей от Шефа «Адской кухни»

Рецепт пирога со спаржей от Шефа Адской кухни

Алекс Якутов рассказал, как быстро приготовить спаржу в слоеном тесте

Пришло время насладиться сезоном спаржи сполна. Она полезна, а ее вкус бесподобен. Спаржа прекрасно дополнит ваши любимые завтраки или станет идеальной начинкой для пирога. Шеф «Адской кухни» (Новый канал) Алекс Якутов делится простым рецептом приготовления пирога со спаржей.

Рецепт брускетты с лососем-гравлаксом от Шефа «Адской кухни»

Ингредиенты для пирога:

  • 0,5 кг – слоеного теста
  • 1 кг – спаржи
  • 100 г – сыра пекорино
  • 2 веточки розмарина
  • 2 шт. – чеснока
  • 30 г – оливкового масла
  • Много свежей сезонной зелени – укроп, петрушка, лук
  • 1 шт. – желток

Рецепт пирога со спаржей от Шефа Адской кухни

Ингредиенты для соуса бешамель:

  • 30 г – сливочного масла
  • 2 ст. л. – муки
  • 300 мл – молока
  • Соль по вкусу

Приготовление:

  1. В небольшой кастрюле растопите масло и всыпьте муку. Влейте молоко и добавьте соль, перец. Постоянно помешивайте до загустения.
  2. Раскатайте тесто толщиной 10 мм до 20-30 см. В центр налейте соус бешамель.
  3. Оставьте край 1 см и смажьте его желтком. Так край пирога будет красивым и хрустящим.
  4. Промойте спаржу и обрежьте окончания ножек. Выложите ее в центр равномерно по всей длине.
  5. Сбрызните оливковым маслом.
  6. Поставьте в духовку, разогретую до 180 градусов, на 30 минут.
  7. Достаньте из духовки и посолите. Натрите сыр и посыпьте им пирог.
  8. Порвите руками зелень и посыпьте ею пирог.

Читай также:

 Рецепт молодой капусты на гриле с красной икрой и яблочным пюре от Алекса Якутова

Черная паста с грибами и вином: рецепт от Сони Плакидюк

Адская кухня новости пекельна кухня правильно питание