Рецепт пирога со спаржей от Шефа «Адской кухни»
Алекс Якутов рассказал, как быстро приготовить спаржу в слоеном тесте
Пришло время насладиться сезоном спаржи сполна. Она полезна, а ее вкус бесподобен. Спаржа прекрасно дополнит ваши любимые завтраки или станет идеальной начинкой для пирога. Шеф «Адской кухни» (Новый канал) Алекс Якутов делится простым рецептом приготовления пирога со спаржей.
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Ингредиенты для пирога:
- 0,5 кг – слоеного теста
- 1 кг – спаржи
- 100 г – сыра пекорино
- 2 веточки розмарина
- 2 шт. – чеснока
- 30 г – оливкового масла
- Много свежей сезонной зелени – укроп, петрушка, лук
- 1 шт. – желток
Ингредиенты для соуса бешамель:
- 30 г – сливочного масла
- 2 ст. л. – муки
- 300 мл – молока
- Соль по вкусу
Приготовление:
- В небольшой кастрюле растопите масло и всыпьте муку. Влейте молоко и добавьте соль, перец. Постоянно помешивайте до загустения.
- Раскатайте тесто толщиной 10 мм до 20-30 см. В центр налейте соус бешамель.
- Оставьте край 1 см и смажьте его желтком. Так край пирога будет красивым и хрустящим.
- Промойте спаржу и обрежьте окончания ножек. Выложите ее в центр равномерно по всей длине.
- Сбрызните оливковым маслом.
- Поставьте в духовку, разогретую до 180 градусов, на 30 минут.
- Достаньте из духовки и посолите. Натрите сыр и посыпьте им пирог.
- Порвите руками зелень и посыпьте ею пирог.
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