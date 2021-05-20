Рецепт молодой капусты на гриле с красной икрой и яблочным пюре от Алекса Якутова

Капуста – не только для салата, борща и голубцов. Шеф «Адской кухни» Нового канала рассказал, как еще вкусно приготовить хрустящий овощ

Пока продолжается сезон молодой капусты, не упустите возможность приготовить из нее аппетитные и вкусные блюда. Первое, что приходит на ум, – это, конечно же, салат. Но существует множество других вкусностей. Шеф кулинарного реалити «Адская кухня» (Новый канал) Алекс Якутов делится оригинальным рецептом молодой капусты на гриле.

Ингредиенты:

1 шт. – молодой капусты

20 г – яблочного сидра

5 г – растительного масла

1 ч. л. – красной икры

1 ч. л. – щучьей икры

Соль, перец, кориандр по вкусу

Зеленый лук и укроп

Ингредиенты для яблочно-картофельного пюре:

1 шт. – яблоки Семеренко

2 шт. – картофеля

100 г – сливочного масла

20 г – сока лимона

100 г – сливок

Ингредиенты для соуса:

300 г – белого сухого вина

100 г – лука

100 г – моркови

200 г – рыбного бульона

200 г – 33% сливок

Соль, сахар по вкусу

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Приготовление:

Отрежьте ¼ капусты. Посолите, поперчите и посыпьте ее кориандром. Добавьте яблочный сидр. Сбрызните маслом. Замаринуйте на час.

Затем положите на раскаленный гриль или сковороду. Обжарьте с двух сторон. Выложите на пергамент и налейте немного маринада, в котором была капуста. Дайте отдохнуть под фольгой.

Приготовление яблочно-картофельного пюре:

Нарежьте яблоко и картофель мелкими кубиками. Обжарьте на сливочном масле. Добавьте соль и сок лимона. Влейте 100 г сливок. Накройте крышкой и тушите до готовности картофеля. Взбейте в блендере и пропустите через сито. Посолите.

Приготовление соуса:

Нарежьте мелкой соломкой лук и морковь.

Залейте ингредиенты вином и выпарите его два раза. Процедите. К овощам добавьте рыбный бульон. Выпарите его два раза. Добавьте сливки, посолите и поперчите. Дайте покипеть 2-3 минуты.

Подача блюда:

Выложите на тарелку пюре. Сверху положите капусту и полейте ее соусом. Украсьте по 1 ч. л. красной и щучьей икры. Добавьте зеленый лук и укроп.

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