Рецепт молодой капусты на гриле с красной икрой и яблочным пюре от Алекса Якутова
Капуста – не только для салата, борща и голубцов. Шеф «Адской кухни» Нового канала рассказал, как еще вкусно приготовить хрустящий овощ
Пока продолжается сезон молодой капусты, не упустите возможность приготовить из нее аппетитные и вкусные блюда. Первое, что приходит на ум, – это, конечно же, салат. Но существует множество других вкусностей. Шеф кулинарного реалити «Адская кухня» (Новый канал) Алекс Якутов делится оригинальным рецептом молодой капусты на гриле.
Ингредиенты:
1 шт. – молодой капусты
20 г – яблочного сидра
5 г – растительного масла
1 ч. л. – красной икры
1 ч. л. – щучьей икры
Соль, перец, кориандр по вкусу
Зеленый лук и укроп
Ингредиенты для яблочно-картофельного пюре:
1 шт. – яблоки Семеренко
2 шт. – картофеля
100 г – сливочного масла
20 г – сока лимона
100 г – сливок
Ингредиенты для соуса:
300 г – белого сухого вина
100 г – лука
100 г – моркови
200 г – рыбного бульона
200 г – 33% сливок
Соль, сахар по вкусу
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Приготовление:
Отрежьте ¼ капусты. Посолите, поперчите и посыпьте ее кориандром. Добавьте яблочный сидр. Сбрызните маслом. Замаринуйте на час.
- Затем положите на раскаленный гриль или сковороду. Обжарьте с двух сторон. Выложите на пергамент и налейте немного маринада, в котором была капуста. Дайте отдохнуть под фольгой.
Приготовление яблочно-картофельного пюре:
- Нарежьте яблоко и картофель мелкими кубиками. Обжарьте на сливочном масле. Добавьте соль и сок лимона.
- Влейте 100 г сливок. Накройте крышкой и тушите до готовности картофеля.
- Взбейте в блендере и пропустите через сито. Посолите.
Приготовление соуса:
Нарежьте мелкой соломкой лук и морковь.
- Залейте ингредиенты вином и выпарите его два раза. Процедите.
- К овощам добавьте рыбный бульон. Выпарите его два раза.
- Добавьте сливки, посолите и поперчите. Дайте покипеть 2-3 минуты.
Подача блюда:
Выложите на тарелку пюре. Сверху положите капусту и полейте ее соусом. Украсьте по 1 ч. л. красной и щучьей икры. Добавьте зеленый лук и укроп.
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