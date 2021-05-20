Для папы из Боливии и крестин: звезды Нового канала – о своих вышиванках

Александр Педан, Наталья Ежова и Michelle Andrade поделились, чем для них особенный праздник национальной сорочки

Традиционно в третий четверг мая в Украине отмечают День вышиванки. В этом году дата пришлась на 20 мая. В честь этого ведущие Нового канала рассказали о своих традиционных сорочках. У каждого из них – особое отношение к празднику, а национальная одежда имеет большой скрытый смысл.

Александр Педан, ведущий Improv Live Show и реалити «Эксы»

– Каждый год рад, когда все больше людей выходят на улицу в вышитых сорочках, и сам приобщаюсь, – делится ведущий. – Мне кажется, что вышиванка идет каждому. Ее можно совместить как с джинсами, так и с пиджаком, и это мегастильно!

Особенно приятно носить вышиванку на праздники: в День Независимости или в тот же День вышиванки.

– Например, на крестины моего сына Марчика мы всей семьей одели национальные сорочки. Даже для гостей определили такой дресс-код, – вспоминает Педан. – Кстати, это было очень мило, потому что Лере и Марку рубашки вышила моя мама. И на крестины они впервые их примерили. Лично у меня вышиванок семь: разных цветов, с различными орнаментами, украшенные бисером, сшитые украинскими дизайнерами. Есть даже футболки с вышивкой.

Michelle Andrade, ведущая «Орел&Решка. Земляне»

– Несколько лет назад я впервые с момента отъезда из Боливии встречала Рождество в Кочабамбе со своей семьей. Готовилась к поездке заранее, и выбрала подарок каждому из нашей «боливийской двадцатки», – делится девушка. – Зная, что папа немного ностальгирует по Украине, привезла ему в подарок красивую вышиванку. Он был приятно удивлен, а моя тетя даже вышила себе такую же! При боливийской жаре это оказалось отличным вариантом праздничного наряда.

Наталья Ежова, ведущая и психолог реалити «Эксы»

– Для меня главная ценность вышиванки, если она сделана своими руками, – делится Наталья. – Когда я была в школе, то очень любила вышивать крестиком. Помню, вышила как-то Киево-Печерскую Лавру. Эта картина до сих пор у меня дома. Пару лет назад произошел интересный случай. Когда моей дочери Кире было всего два года, мы приехали к ее бабушке, моей маме, которая хранит все картины, которые я когда-то делала своими руками. Мы показали эти произведения Кире. А потом объяснили, что такое вышивка и вышиванка. Рассказали, что это не обычная сорочка с узором, а вещь, которую делают руками и с душой. По стечению обстоятельств тогда был День Независимости, и моя дочь сама попросила надеть нашу традиционную украинскую вышиванку. Она поняла, что это не просто одежда, а ценность. Так что это фото для меня – особенное и запоминающееся. Вышиванки нам с дочкой подарила, кстати, моя мама.

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