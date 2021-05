Трейлер сериала Опры Уинфри и принца Гарри о психическом здоровье

Принц Гарри и телеведущая Опра Уинфри представили трейлер долгожданного документального сериала о психическом здоровье «The Me You Can`t See».

В нем королевский отпрыск и известна интервьюерка говорят о важности психологического здоровья и то, что обязательно стоит просить о помощи. «Во всем мире люди переживают психическое, психологическое, эмоциональное боль. Возможность сказать: «Это то, что случилось со мной», – имеет решающее значение», – говорит Опра Уинфри.

В сериале принц Гарри поделится непростыми временами после смерти принцессы Дианы, расскажет о своих переживаниях и то, через что ему пришлось пройти. Уинфри тоже поделится, как вышла из тяжелого периода в жизни и смогла обрести покой. Также интервью для фильма дали Леди Гага, Гленн Клоуз, Демар Дерозал, а еще там можно будет увидеть Меган Маркл и малыша Арчи.

«Я рассказываю эту историю не для собственного самолюбования. Я прошла через это, и людям тоже нужна помощь», – сказала со слезами на глазах Леди Гага.

Премьера сериала «The Me You Can`t See» состоится на Apple TV + уже 21 мая.

Фото: Getty Images

