Мишлен в Киеве: на «Адскую кухню» пришел повар, который кормит миллионеров

Робан Каснаби, который работал во французском ресторане с тремя звездами Мишлен, дегустировал блюда участников «Адской кухни»

Уже этой осенью Новый канал откроет врата в кулинарное пекло для 20-ти смельчаков. Чтобы найти самого крутого повара страны, на «Адской кухне» им устраивали профессиональную школу выживания. Адский Шеф Алекс Якутов, его помощники-сушефы и приглашенные эксперты во всех смыслах слова давали жару участникам. Они дегустировали блюда и проводили мастер-классы, за которые в кулинарных школах платят круглые суммы. Особенно дорого обходятся знания и советы поваров, которые работают в ресторанах со звездами Мишлен. Участникам «Адской кухни» посчастливилось получить их абсолютно бесплатно, когда дегустировать блюда пришел французский повар Робан Каснаби.

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– Мы очень хотели пригласить повара из мишленовского ресторана, который заставит волноваться даже самых самоуверенных участников «Адской кухни». И мы нашли контакты Робана, которого это очень заинтересовало, – рассказывает руководитель проекта Алена Синегина. – У Робана Каснаби большой опыт работы на кухне – 13 лет! Причем он готовит в самых престижных ресторанах Парижа.

Чего только стоит ресторан отеля Le Bristol, у которого три звезды Мишлен! Заведения такого уровня в мире можно сосчитать по пальцам. Появление даже одной звезды у ресторана сравнимо с вознесением на гастрономический Олимп. А три – самая высокая награда, которую получают только лучшие из лучших! Кстати, обед в ресторане отеля Le Bristol обойдется в тысячу евро на двоих, поэтому здесь частенько трапезничают миллионеры. И, кажется, такого искушенного эксперта-повара никакими блюдами не удивить.

– Украинская кухня показалась мне интересной. Особенно техниками приготовления и консервации: засолкой, молочнокислым брожением, настаиванием, копчением, сушением, – делится Робан. – Очень понравились паска и сырники. Вообще, большинство блюд пришлись мне по душе, кроме, наверное, некоторых, с ярко выраженным вкусом укропа. Что касается участников «Адской кухни» – у них много идей! Но скажу честно: не все из того, что они приготовили, а я продегустировал, было аппетитным.

Кто смог поразить французского гурмана – узнаете этой осенью в реалити «Адская кухня» на Новом канале.

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