Новый каналНовостиТЕСТ: Кто ты из Нового канала, когда счастлив?

ТЕСТ: Кто ты из Нового канала, когда счастлив?

ТЕСТ: Кто ты из Нового канала, когда счастлив?

Сегодня, 20 марта, в мире отмечается Международный день счастья. Замечательный день, чтобы напомнить: счастье — всегда внутри нас, нужно лишь научиться его замечать. А также прекрасная возможность пройти наш фановый тест и узнать, кто ты из Нового канала, когда счастлив! Всегда на позитиве, несмотря на обстоятельства, как Александр Педан и Елена-Кристина Лебедь? Вносишь яркие краски в каждый свой день, как Соня Плакидюк? Кто больше всего похож на тебя в моменты счастья?

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