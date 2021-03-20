«Счастье – это внимание и забота»: Кого делают счастливыми звезды Нового канала?

20 марта весь мир отмечает День счастья. Как отметить этот праздник? Конечно, сделать кого-то счастливым. О своих «счастливых» поступках рассказали звезды Нового канала – завучи Школы леди Ирина Зайцева и Катерина Виноградова, а также импровизаторы Костя Трембовецкий, Владимир Шумко и Роман Мищеряков.

Екатерина Виноградова, завуч Школы леди в реалити «Від пацанки до панянки»

– Мы делаем людей счастливыми гораздо чаще, чем думаем: уступили место, пропустили вперед в очереди беременную женщину или пожилого человека, подбодрили неопытного официанта в кафе, который случайно разлил кофе. Лишний раз позвонили родителям или оставили ободряющий комментарий в соцсетях. А кто-то из коллег каждый день пьет чай из подаренной вами чашки и счастлив, потому что она его любимая, или подруга кутается в шарф, который вы связали. К чему это я? Счастье – это внимание и забота, вовремя сказанное слово поддержки, время, которое вы уделили кому-то. Иногда вообще случайно получается. В третьем выпуске «Від пацанки до панянки. Zалежні» было символическое задание: девочки должны были успеть потушить слово «майбутнє», но увы, буквы упали. Я вспомнила, что у меня есть видео, которое не вошло в монтажную версию, где видно, что одна буква «Є» все же уцелела. И директор Школы леди Татьяна Мокриди говорит девочкам, что это прекрасный знак, который свидетельствует, что «Майбутнє у вас Є!». Я выложила эти кадры на своей странице, а на следующее утро получила прекрасный комментарий от женщины, заряженный счастьем: «Дочка вчера расстроилась, увидев, что слово сгорело. Расскажу ей, что осталась эта буква. Спасибо!».

Константин Трембовецкий, участник Improv Live Show

– Я сделал счастливой свою маму, когда закончил музыкальную школу, в которой провел восемь лет. Мама стала единственным человеком, которому это принесло счастье. Потому что лично я восемь лет ненавидел скрипку, а преподаватели восемь лет ненавидели меня, который ненавидел скрипку.

Роман Мищеряков, участник Improv Live Show

– Испытывать счастье с людьми – это прекрасно. Но видели бы вы, как радуется моя собака, когда я ухожу в другую комнату за чаем и возвращаюсь через две минуты. Людям стоит поучиться у наших четвероногих друзей находиться в моменте и радоваться мелочам. Поверьте, в каждой минуте есть что-то особенное. Например, счастье. Потому что кто-то из близких вернулся из соседней комнаты с чаем.

Ирина Зайцева, завуч Школы леди в реалити «Від пацанки до панянки»

– Не мне судить, сделала ли я кого-то счастливым, но точно знаю, что помогла встать на путь к лучшей жизни очень многим. А дойдут ли они до конца этого пути, зависит от них. Сложно выделить из всех человеческих судеб, к которым я была причастна, какую-то одну. Это как выбирать между своими же детьми. Вот мы с вами помогли многим пацанкам, но смогли бы вы выделить из всех лишь одну? Я искренне радуюсь за всех и каждого, кому смогла помочь найти в жизни счастье прямо или косвенно. Радуюсь за каждую свою клиентку, за каждую пацанку, которая стала прекрасной леди, за каждую финалистку конкурса красоты и за каждого ребенка, которому смогла облегчить его участь. Каждая новая история, каждая человеческая судьба оставляет неизгладимый след в моем сердце и вдохновляет продолжать нести людям благо.

Владимир Шумко, Improv Live Show

– Я стараюсь каждый день кого-то делать счастливым, особенно близких: жену, родителей, друзей. Один случай мне запомнился. Я увидел у себя на районе дедушку, который стоял возле киоска и торговал. Его бабушка ему сложила яблоки, закрутки разные, зелень. Наверное, все, что было дома. И так получилось, что я трижды проходил возле него, а у дедушки ничего не покупали. И я купил все, что у него было. Не передать его счастье. Он был в маске, но по глазам я увидел, что он в шоке и счастлив одновременно: рассмеялся, обрадовался, мы с ним познакомились. Я после пост написал, что если у вас даже есть 20 гривен, не проходите мимо и купите что-то у таких дедушек-бабушек, потому что их много. Такие моменты и меня делают счастливым.

Новый канал поздравляет всех с Днем счастья. Давайте будем счастливы вместе!

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