«Позитивная красота»: Unilever отказывается от слова «нормальный» в рекламе

Помимо отказа от использования слова «нормальный», бренды Unilever обязуются повсеместно перестать использовать цифровую обработку фотографий, призванную изменить форму или размер, пропорции тела или цвет кожи человека, а также увеличить количество рекламных материалов, на которых изображены люди из разных стран и разных социокультурных групп, ранее недостаточно представленных в этой сфере.

Решение было принято в рамках запуска новой глобальной стратегии «Позитивная красота» (Positive Beauty). Она устанавливает для косметических брендов компании, таких как Dove, Rexona, Axe и других ряд долгосрочных обязательств и действий, которые будут символизировать новую эру красоты — инклюзивной, непредвзятой и верной принципам устойчивого развития.

Согласно недавно проведенному Unilever исследованию, в котором приняли 10 тысяч человек из девяти стран мира, использование слова «нормальный» при описании структуры волос или текстуры кожи заставляет большинство людей чувствовать себя недостаточно привлекательными.

– Ежедневно около миллиарда человек используют нашу косметическую продукцию, еще больше людей регулярно видят нашу рекламу. Именно поэтому у брендов Unilever есть все возможности для того, чтобы менять жизни людей. Мы стремимся бороться со стереотипными социальными нормами и предрассудками в обществе, способствовать формированию более широкого и инклюзивного понимания красоты. Очевидно, что исключение слова «нормальный» на упаковках и в заявлениях брендов не искоренит проблему полностью, но мы считаем это важным шагом вперед, – говорит президент категории косметической продукции компании Unilever Санни Джейн. – Это лишь одно из многочисленных действий, которые мы предпринимаем в рамках стратегии «Позитивная красота». Ее цель – не только снизить наше негативное воздействие, но и принести больше пользы людям и планете. Всё больше потребителей выбирают бренды, реализующие социальные и экологические программы. Поэтому мы убеждены, что новый подход укрепит наш бизнес и сделает его более успешным.

Отказ от предрассудков связан с тремя обязательствами, которые Unilever берет на себя в рамках новой стратегии для формирования реального и измеримого воздействия брендов косметических средств на человечество и планету:

– улучшать здоровье и самочувствие, обеспечивать равенство и инклюзивную среду для 1 миллиарда человек ежегодно до 2030 года;

– способствовать защите и восстановлению 1,5 млн гектаров земли, лесов и океанов к 2030 году;

– поддержать глобальный запрет на тестирование косметики на животных к 2023 году.

«Позитивная красота» стала заключительной в перечне стратегий бизнес-подразделений Unilever. Наряду с ней ранее были объявлены и запущены стратегии «Чистое будущее» (Clean Future) для категории бытовой химии и «Будущее пищевой отрасли» (Future Foods) для категории пищевой продукции, напитков и мороженого.

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