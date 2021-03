Just say it! Фон Елены Пинчук и Keepstyle выпустили капсульную коллекцию одежды

Звезды сериала «Перші ластівки», супермодели и известные блогеры и тик-токеры поддержали благотворительную капсульную коллекцию Just say it!, которую представили Dialog hub Фонда Елены Пинчук и Keepstyle.

15 марта 2021 Dialog hub – пространство свободных разговоров Фонда Елены Пинчук и украинский бренд одежды Keepstyle представили благотворительную капсульную коллекцию худи и футболок. Слоган коллекции «Jay say it» призывает молодежь не бояться говорить о сексе и сексуальном образовании, учиться вести диалог со своими партнерами, родителями и специалистами. Надевая одежду из капсульной коллекции, каждый участник проекта тем самым демонстрирует свою осведомленность в сексуальном образовании и призывает других откровенно говорить о своих желаниях и границах, не бояться задавать вопросы и учиться быть ответственным.

В фотосессии в поддержку кампании Just say it приняли участие украинские актеры и блогеры: Таисия-Оксана Щурук и Максим Девизоров – звезды сериала «Перші ластівки» и «Перші ластівки. Zалежні», Татьяна Брык – победительница проекта «Супер Топ-модель по-украински» и Даша Майстренко – финалистка реалити «Супер Топ-модель по-украински», Даня Вегас, актер сериала «Школа» и основатель украинского тик-ток дома ULoveHome, а также участники ULoveHome Liza Nice, Леон, Трейси и Kireal.

Все вырученные от продажи этой коллекции средства будут направлены на создание одноименного видеокурса для подростков с лучшими специалистами: гинекологами, сексологами, психологами и даже аддиктологами, которые ответят на все актуальные вопросы и научат говорить о собственных переживаниях. Курс будет размещен в свободном доступе в социальных сетях фонда – YouTube и Instagram, чтобы как можно больше подростков в Украине узнали полезную информацию о сексуальном образовании, психологической поддержке, и не боялись говорить на сложные темы.

По данным Украинского института социальных исследований имени Александра Яременко, средний возраст, в котором современные подростки совершают первый половой акт, составляет 14-15 лет. И эти данные не меняются уже почти 15 лет. Именно сексуальное образование может помочь подросткам получить безопасный опыт первого секса, знать все о защищенных отношениях, чтобы уберечься от заболеваний, передающихся половым путем, в том числе ВИЧ, освоить правильные навыки коммуникации с партнером. Сексуальное образование – это не рассказы о том, как заниматься сексом, а формирование этики и культуры сексуальной жизни в будущем, что дает возможность защитить от сексуального насилия и психологических травм. Это об уважении к своим границам и доступном информировании детей о том, как устроено их тело.

Футболки можно приобрести в интернет-магазине «Keepstyle» и через Instagram-страницу бренда

– Непосредственно для нас эта коллаборация стала крутой возможностью сделать важное дело – предоставить полезную и важную информацию широкой аудитории, и, прежде всего, «нашим» людям, которых мы нашли в течение многих лет работы. Наше комьюнити – молодежи, которая нуждается в сексуальном образовании, она получит знания, поддержку и уверенность через то, что мы умеем – через одежду, именно поэтому – just say it, – отметили представители бренда.

Дополнительная информация

Dialog hub – пространство свободных разговоров. Это информационно-образовательный центр для молодежи, который открылся в столице в 2019 году при содействии Киевской городской государственной администрации. В пространстве проводятся лекции и тренинги для детей, подростков и молодежи по сексуальному образованию и безопасности в интернете, а также просветительская работа с родителями. Dialog hub представлен и в онлайн-формате на YouTube, и это первый в Украине канал с лекциями по сексуальному образованию и психологической поддержке молодежи.

Фонд Елены Пинчук

Фонд учредила Елена Пинчук в сентябре 2003 года. В декабре 2017-го было объявлено, что кроме борьбы со СПИДом, организация вместе с фондом «Кока-Кола» также будет заниматься поддержкой женщин и девушек, но противодействие эпидемии ВИЧ/СПИДа останется одной из приоритетных тем в работе фонда. Основными направлениями его деятельности сегодня являются: борьба со СПИДом и здоровый образ жизни; менторские и образовательные проекты, направленные на молодых девушек и женщин; привлечение в Украину лучшего международного опыта в гуманитарной сфере.