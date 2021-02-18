Таня Брык, Юля Юрина и Саша Таб рассказали про свои любимые настольные игры

Февраль – прекрасное время, чтобы засесть с друзьями или семьей за большим столом и разложить карточки, кубики и фишки. Мы расспросили украинских знаменитостей о том, какие настольные игры скрашивают их зимние вечера.

Настолки возникли еще в Древнем Египте и Междуречье, а вот началом их современной истории принято считать 1935 год. Именно тогда вышла в свет знаменитая «Монополия», а уже в 1936 году она стала самой продаваемой игрой в США. Сегодня настолки переживают бум: появляются новые, совершенствуются и дополняются игры с многолетним стажем.

Каким украинским звездам близка гик-культура и что за настолки им по душе, рассказываем в этой статье.

Татьяна Брык, победительница ТВ-шоу «Супер топ-модель по-украински»:

– Моя самая любимая игра – Uno. Еще я безумно люблю Твистер, хоть это не настольная, а напольная игра. В «Монополию» играть совершенно не умею, поэтому постоянно проигрываю. Когда я была маленькая, мы с родителями играли в шашки, причем не просто так, а на ставки по 5-10 копеек. Мне очень нравилось.

Uno – очень логичная игра, несмотря на то, что это карты

– В Uno меня научил играть бывший мальчик-француз. Как-то он рассказал мне про эту игру, на выходных мы скачали приложение и вместе играли. Затем наступили будни, он начал ходить на работу, а я сидела дома одна и играла. Однажды я сделала большую ставку, потратила все монетки и целый день проплакала. Сейчас я уже чаще всего побеждаю в Uno, потому что научилась играть. Uno – очень логичная игра, несмотря на то, что это карты. Карточные игры, как бы на них не наговаривали, действительно развивают логику.

– Мне кажется, что сегодня все больше молодых людей интересуется настолками. По крайней мере, хочется в это верить. Потому что мои друзья чаще выбирают поиграть не в плейстейшн, а в какую-то настольную игру большой компанией. Еще я люблю играть в «Мафию», но только со своими людьми, своей компанией. Я приходила к Александру Педану на шоу и там, конечно, была чуть-чуть зажата, потому что некоторых людей не знала. А вот своей компанией играть в «Мафию» очень классно. Чаще всего я там либо доктор, либо мафия. Врать у меня получается хорошо. Искусству вранья я научилась еще в детстве, когда вырывала страницы из дневника. Поэтому мафия из меня отличная.

Юлия Юрина, певица:

– Мой любимый – мастер по Dungeons & Dragons, и в альтернативной реальности я Драконорожденная чародейка и плююсь кислотой, потому что мой предок был черным драконом. Также у нас на полках красуется с десяток игр: Fallout, «Монополия» со стилизацией по Рику и Морти, «Манчкин», «Анатомический парк», «Время приключений: карточные войны», «Имаджинариум», «Мемология» и прочие игры на интерактив с друзьями.

Я люблю ее, потому что я хитруля и часто побеждаю.

Dungeons & Dragons – самая топовая, так как в основном там работает воображение и смекалка. Вторая на очереди – это «Имаджинариум». Рисунки в ней просто невероятные, и разглядывать карточки соперников по игре с их версиями ответов – одно удовольствие. Третья в топе – «Находка для Шпиона». Это почти то же самое, что и в «Мафию», но немножко сложнее. Я люблю ее, потому что я хитруля и часто побеждаю.

– Самое большое достоинство настольных игр в том, что люди забывают о своих проблемах, откладывают смартфоны с рабочими вопросиками куда подальше и погружаются в другую реальность. Часто в играх люди раскрываются с очень неожиданной стороны, за этим интересно наблюдать.

Андрей «Муха» Самойло, музыкант, сооснователь группы «Бумбокс»:

– Чаще всего я с друзьями играю в такие игры, как Dixit, Dobble, Scrabble и Jenga. Моя любимая игра – Dixit. Это увлекательная и азартная игра, раскрывающая бесконечность человеческого воображения. Там очень красивые картинки. Мозг взрывается от фантазии художников, причем каждую колоду карт рисуют разные. Обычно мы играем с друзьями на интерес. Но иногда устраиваем турниры с призами. Это как экскурсия в детство, в прошлое, где еще не существовало компьютерных игр и общение было реальным, а не виртуальным.

– Преимущество настольных игр в том, что игра происходит в реальном времени с реальными людьми. Вы смотрите друг другу в глаза, считываете эмоции. Сегодня, когда мы общаемся в основном в онлайне, это очень важно. Настольные игры развивают внимание, воображение, память, и в них можно играть как со взрослыми, так и с детьми.

Андрей Безкровный, диджей группы Mozgi:

– Отсутствие гастролей позволило нашей семье насладиться настольными играми в полной мере. Мой топ настольных игр выглядит так:

Heroes of Land, Air & Sea от Gamelyn (эпик, без комментариев);

Bla Bla Bla от Djeco (прекрасное и веселое времяпрепровождение для развития ассоциативного мышления и просто поговорить);

Chicken Wings от Huch! & friends (энергичный и нелепый дартс липкими куриными тушками);

настольный хоккей Stiga (родом из детства, без комментариев);

«Прогеры» от Банды Умников (наглядно обучающая основам программирования игра).

– Настольные игры всегда были призваны отвлечь от суеты внешнего мира, объединить, развлечь и в непринужденной манере чему-то научить. В этом их главная сила.

Александр Люлякин, барабанщик группы «Бумбокс»:

– С друзьями я играю в «Имаджинариум», «Крокодил», иногда в нарды. С дочерью – в домино, шашки и «Угадай, кто ты». Очень рекомендую «Имаджинариум». Интересная, увлекательная игра, которая поможет развить воображение и фантазию. «Крокодил» – весёлая игра, в ней вы всегда сможете проявить свой творческий потенциал.

Саша Таб, музыкант:

– Мы пытались играть в настольные игры с детьми. Но наши дети гиперактивные, и усидеть с ними очень сложно. Была у нас настольная игра с карточками «Кривляки», где, соответственно, нужно кривляться. Она детям понравилась. Еще они полюбили настольную игру Flushin Frenzy Funny Toilet. Там ты бросаешь кубик и нажимаешь вантузом на кнопку такое количество раз, какое выпало на кубике. Если вылетает сюрприз-какашка, то ее нужно быстро словить рукой. Игрок ловит и получает жетоны. В общем, если мы и играем в настолки, то только в смешные и там, где нужна какая-то активность от участников.

– Самое большое достоинство настольных игр — то, что они помогают развивать фантазию и концентрировать внимание ребенка.

Тимур Соловьев (группа GannaBaby):

– Чаще я играю в игры, которые не требуют глубокого погружения в правила и рассчитаны на то, чтобы повеселиться в компании людей «здесь и сейчас». Викторины, типа Alias, Dixit, карточные вроде Uno. Немного реже может случиться заруба в «Манчкин».

Все зависит только от твоей изобретательности

– Есть несколько любимых. Прежде всего Dixit. Это мой личный топ, хотя игра сама по себе достаточно ограничена в гибкости, и играть в нее одной и той же компанией людей будет с каждым разом все менее интересно. И вообще получение максимума удовольствия от игры очень зависит от игроков за столом. Помогают обновленные колоды карточек и всевозможные аддоны, но есть как есть. Особенность этой настолки в том, что игрокам действительно необходимо включать креатив, логику и каждый раз выдумывать все новые и новые описания карточкам. То есть успех в этой игре не зависит от случая и удачи. Все зависит только от твоей изобретательности. Ну а еще это действительно шедевральная реализация. Карты и их наполнение – это нечто! Недаром Dixit получал множество наград за дизайн в свое время.

– Еще одна из любимых – Ticket to ride. Бесспорный хит. Мировой топ протяжении многих лет. Очень интересная идея и реализация. Также весомый плюс, что эта игра очень легка в освоении, но в то же время интересная и нетипичная. Третья – Catan. Эта игра для меня особая, ибо с ней связан интересный случай. Как-то друзья пригласили меня к себе в гости на настолки. Они как раз приобрели некую «новую хитовую игру», но не говорили, какую именно, типа приходи – увидишь. Я пришел, это оказалась Catan. За весь вечер я не проиграл ни разу, более того – разносил всех максимально. Никто ничего не понимал, а у меня был секрет, который я не раскрывал. Так случилось, что на тот момент я уже около года яростно рубився в Catan, но не в настолку, а в его мобильную версию на смартфоне. Причем даже не подозревал, что существует физическая форма игры в виде карточек, фишек и карты мира. (перев. с украинского, – прим.ред.)

– Главные преимущества настольных игр – это живое общение в приятной атмосфере, развитие коммуникативных навыков, аналитических способностей, стратегического планирования, креатива и логики. Ну и сама форма – настолки настолько разнообразны и неповторимы по жанрам и реализацией, что иногда просто получаешь кайф от того, как это все выполнено авторами.

Вдохновились на покупку нескольких новых настолок? Погода за окном как раз намекает на душевный вечер за столом с картами и фишками. К тому же пополнить свой запас игр можно (и нужно) на масштабном международном конвенте Comic Con Ukraine 2021, который пройдет на Арт-заводе Платформа. Кто знает, возможно, там у стенда с настолко вы встретитесь с украинскими селебритиc из нашей статьи.