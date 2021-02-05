Владимир Остапчук продает картон, одежду и бензин

Телеведущий рассказал, как часто его принимают за продавца

Уже более 10 лет Владимир Остапчук ведет различные TВ-программы и ивенты по всей Украине. Ведущий говорит, что несмотря на большую популярность, рядовые украинцы воспринимают его не как звезду. За кулисами шоу «Где логика?» (Новый канал) Остапчук рассказал о курьезных ситуациях в общественных местах.

– Меня постоянно путают с продавцом, – с улыбкой говорит Владимир. – Недавно подходит девушка в магазине одежды и просит, чтобы я дал ей такую же кофточку, только размера «М». А в строительном маркете мужчина спросил, где продается картон. Я не сказал, что не знаю, а пошел по рядам и помог ему найти подходящий товар. Потом признался, что не продавец. Мужчина покраснел и смутился.

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И даже когда Владимир приезжает на заправку на своей luxury-машине, его все равно воспринимают как местного работника:

– Подошел ко мне мужчина, похлопал по плечу и попросил полный бак 95-го бензина, – рассказал телеведущий Новому каналу. – Тут я признался, что не заправщик. Спешил на встречу и не мог снова подыграть.

Владимир говорит, что не обижается на такие странные просьбы людей.

– Не знаю, может, у меня просто классическое лицо продавца, – рассказывает телеведущий.

Смотрите шоу «Где логика» 9 марта в 19:00 на Новом канале, где Владимир Остапчук вместе с певцом Антоном Савлеповым сойдутся в интеллектуальной битве с певицами MamaRika и Alyona Alyona.